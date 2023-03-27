Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Російський диктатор Владімір Путін, якого вже зачекалися у Гаазі, вирішив, що йому потрібно "більше пекла", а тому вдався до нової порції гучних заяв. Центральне місце посіла вже традиційна ядерна лякалка.

Путін пообіцяв розмістити на території Республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. За словами російського диктатора, це нібито стане відповіддю на рішення Великої Британії про передачу Україні танкових снарядів зі збідненим ураном. 24 Канал аналізує нові ядерні погрози Кремля та пояснює всю їхню ІПСОшність.

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Ядерна клоунада та підстава для Сі

Згадані снаряди є цілком конвенційною і в жодному разі не ядерною зброєю (навіть не хімічною), а термін "уран" є не більше ніж лякалкою для тих, хто прогулював у старших класах уроки фізики, а нині забанений у пошукових сервісах. Вийшло так, щопочули щось про уран, треба негайно відповісти своїм плутонієм.Незначна нібито деталь – Путін у тому самому інтерв'ю на каналі "Россия 24" заявив, що наразі 10 літаків (ймовірно, мовиться про Су-25 і Су-30СМ) білоруських ВПС готові до застосування тактичної ядерної зброї, ракети "Іскандер", які можуть бути її носіями – вже давно на території країни. Ба більше, Росія вже завершує будівництво (не ремонт чи реновацію!) сховища для тактичної ядерної зброї.

Останній факт – найпоказовіший, він свідчить, що відповідь баронесси Голді про передачу Україні снарядів ніяк не могли бути підставою для масштабного будівництва стратегічного об'єкту, яке нині вже нібито завершується.

До речі, про літаки та "іскандери" для Білорусі Путін говорив ще влітку минулого року, а Білорусь вже отримала також і сучасні засоби для захисту ядерних об'єктів (С-400 у грудні 2022 року), а також РЛС "Противник-ГЕ".

Втім, на логіку у Росії традиційно уваги не звертають та вперто наполягають, що в усьому винна шотландська баронесса та інші англосакси.

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Також традиційно не звертають уваги й на міжнародне право. Відзначимо, що Білорусь ще в Біловежській Пущі заприсяглася позбутися ядерного спадку СРСР, згодом країна підписала Лісабонський пакт і приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також мала свій аналог Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року.

Обіцяв це й сам Путін – зовсім нещодавно – 21 березня 2023 року, коли у нього в Москві гостив очільник КНР Сі Цзіньпін. Тоді російський президент у спільній заяві з Сі говорили про неприпустимість розв'язання ядерної війни та, увага, про заборону розміщення ядерної зброї за межами власних кордонів.

На тлі деградації відносин між ядерними державами заходи щодо зниження стратегічних ризиків мають бути органічно вписані у спільні зусилля щодо зменшення напруженості між державами, формування більш конструктивних відносин та мінімізації підстав для виникнення протиріч у сфері безпеки. Усі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій і повинні вивести всю ядерну зброю, що розміщена за кордоном,

– спільна заява Путіна та Сі від 21 березня 2023 року.

У підсумку маємо зовсім протилежне. Цікаво, які емоції після суботнього інтерв'ю Путіна в товаришів з Китаю? Чого варта підписана спільна декларація? Як там статус захисника "глобального Півдня" від ядерної загрози? Чи змогли "успішні миротворці" зберегти власне обличчя, адже "дорогий друг" з Москви своєю заявою перетворив свого китайського колегу на клоуна.

Реакція Пекіна не забарилась. У Китаї жорстко наголосили, що треба знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Речник міністерства закордонних справ Мао Нін повідомив, що в січні 2022 року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій вказують, що ядерну війну неможливо виграти або вести її. У заяві йшлося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики.

За нинішніх обставин усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному шляху для мирного врегулювання української кризи та спільно сприяти розслабленню ситуації,

– зазначив речник МЗС Китаю.



Сі не радіє планам Путіна щодо Білорусі / фото Кремля

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Натомість "друг" із Мінська може радіти – його мрія про "сверхъядерное оружие", яку він виголошував ще в лютому 2022 року – за тиждень до вторгнення в Україну (зокрема, з території Білорусі) тепер може стати реальністю. Нагадаємо, тоді ж самопроголошений президент Білорусі самочинно змінив Конституцію та відмовився від нейтрального та позаядерного статусу країни.

Чим є тактична ядерна зброя для Росії

Ядерний проєкт для росіян – улюблене дитя та привід для гордощів (а також – причина злиднів більшості росіян, адже на нього були викинуті шалені гроші у часи СРСР). Нині ядерна зброя для Росії – єдина підстава, чому вона досі вважає себе великою державою, відчуває безкарність і думає, що має право розв'язувати війну, творити геноцид і воєнні злочини.

улюблене дитя та привід для гордощів (а також – причина злиднів більшості росіян, адже на нього були викинуті шалені гроші у часи СРСР). Нині ядерна зброя для Росії – єдина підстава, чому вона досі вважає себе великою державою, відчуває безкарність і думає, що має право розв'язувати війну, творити геноцид і воєнні злочини. Тактичній ядерній зброї в російській воєнній науці відводиться важливе місце. Її застосування є основою теорії воєнних перемог росіян. Це тягнеться ще з часів випробувань на Тоцькому полігоні, коли радянські маршали після ядерних вибухів погнали назустріч променевій хворобі десятки тисяч вояків на танках та іншій техніці. Ці втрати були визнані прийнятними, а результати оперативних проривів броньованих кулаків – тріумфальними.



Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

До речі, щось схоже ми бачили й в Україні – величезні танкові колони, що кинули в прорив – і на початку 2022 року, і на початку 2023-го, під Вугледаром. Щоправда, без ударів тактичною ядерною зброєю. Але без цього весь план "чомусь" не працює. Втім, іншого у російських стратегів нема.

Де можуть розмістити ядерну зброї в Білорусі

Наразі незрозуміло й не відомо, де саме буде розміщена зброя в Білорусі. Водночас експерти InformNapalm провели дослідження на основі відкритих джерел і з'ясували, що можливим місцем зберігання може бути Гомельська область, що поблизу з кордоном.

Там розташований старий арсенал "Гомель-30" – це колишня база для зберігання ядерної зброї. У часи холодної війни Радянський Союз використовував цей склад у режимі великої секретності. Об'єкт огороджували декілька периметрів колючого дроту, а навколо були встановлені кулеметні ДОТи. У радянські часи місцевим суворо заборонювали наближатися до арсеналу.

Тривалий час "Гомель-30" був законсервований, проте зараз перебуває у відносно задовільному стані. На базі достатньо місця, аби зберігати від 8 до 10 тактичних ядерних зарядів.



Ядерну зброю в Білорусі можуть розмістити в Гомельській області / Samnamos

Чому ж Росія не застосовує ядерну зброю

Але чому Росія тоді не використовує свою ядерну зброю, хоча це й передбачає її воєнна наука, а стратегічні сили Кремля були показово переведені наказом Путіна в особливий режим бойового чергування ще наприкінці лютого 2022 року?

Російська воєнна стратегія або "це вже було у Сімпосонах":

Відповідь, що першими завдавати ядерного удару забороняє російська ядерна доктрина (сам Путін на початку грудня 2022 року бідкався на це та говорив про необхідність переглянути її) не працює, адже Росія забороняла й собі нападати на інші держави, а потім оголосила, що завдала Україні превентивного удару у відповідь на страшні плани Києва з окупації чи то Брянщини, чи то Краснодарського краю.

Насправді все просто. Росія боїться та усвідомлює, що не буде безкарною. Країни НАТО чхати хотіли на російську воєнну науку та її постулати, для Заходу застосування ядерної зброї, зокрема, тактичної, є неприпустим. Це означатиме неминучу відповідь. І Росії вона не сподобається – росіяни не потраплять до обіцяного раю.

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При цьому саме застосування Росією такої зброї викликає сумніви – наразі ніхто не знає, в якому стані перебуває ця сама "ядерна компонента", і є всі підстави вважати, що радянський атомний спадок не такий вже й кондиційний.

Відповідь на ядерний шантаж Росії

Саме тому Росія намагається пустити дим в очі та оголошує про призупинення власної участі у договорі СНО-3 (тепер не потрібно показувати американцям, в якому стані російське ядерне господарство).При цьому по телевізору у Росії –все добре: там досі говорять про "радіоактивний попіл", марять "сарматами", "посейдонами", а в соцмережах Медвєдєв планує удар "цирконами" по "центрах ухвалення рішень".

Росія, немов дикий павич, розпушує свій ядерний хвіст і всіма силами вимагає переговорів про завершення війни, в якій не може перемогти. Натомість стримана реакція США та інших союзників України вказують на те, що Захід вже давно розуміє, що собою являє Росія та які процеси там відбуваються.

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На ядерну істерику Путіна офіційний Вашингтон спокійно відповідає, що не збирається змінювати рівень готовності власних ядерних сил у Європі (там знали про ядерні приготування мінімум ще з минулого літа, власне, Росія їх особливо й не приховувала), тим самим дають зрозуміти, що Карибської кризи 2.0 не буде.

У НАТО назвали ініціативу диктатора "безвідповідальною", але запевнили, що не побачили жодних змін у ядерній політиці Росії, "які б змусили Альянс скоригувати власну" політику.

Натомість Брюссель готовий ввести нові санкції проти режиму Лукашенка, якщо Мінськ розмістить у себе російську ядерну зброю.

При цьому, потік зброї для України лише зростає, як і переконання в тому, що фіксація статусу кво наразі вигідна лише агресору.

Секретар РНБО Олексій Данілов звинуватив Росію в тому, що вона "взяла Білорусь у ядерні заручники". А МЗС України – в підриві "архітектури ядерного роззброєння і системи міжнародної безпеки в цілому" і виступило з вимогою "негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН".

І це найстрашніше для Росії – вони так довго кричали "вовки", але нині їхній останній аргумент – ядерний шантаж – вже не має ніякого ефекту. Він не призведе до переговорів про мир на умовах Москви, не зупинить український контрнаступ і точно не врятує Росію від поразки.

Чи буде російська ядерка у Білорусі – дивіться відео:

Натомість світові ЗМІ розкручують тему на повну, але не так, як би хотіли у Москві. Заяви Путіна ще більше переконують у тому, що варіантів не допомагати Україні у боротьбі проти Росії не існує.

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Росія заганяє себе ще глибше, вона вкотре показує, що є неадекватною, до речі, словами президента Зеленського – "там нема з ким говорити". Суботня багатоходівка Путіна не стала новою блискучою комбінацією, виявилось, що це продовження того самого цугцвангу, де кожний наступний хід ще більше затягує зашморг.