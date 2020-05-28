Як карантин вплинув на витрати українців: пояснення Фурси

Споживацькі звички українців на найближчих кілька місяців можуть змінитися. Проте не через пандемію COVID-19, а через кризу, яка стимулює людей обережніше ставитися до власних витрат.

Проте це – лише тимчасовий ефект. Таку думку в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів інвестиційний банкір та економічний експерт Сергій Фурса.

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Він, зокрема, пригадав кризи 2008 та 2014 років. "Коли ви затягуєте пояси, є неспокій, адже ви не можете прогнозувати майбутнє і менше витрачаєте. Та як тільки отримуєте впевненість у завтрашньому дні, повертаєтесь до старих звичок і забуваєте, що було", – підкреслив експерт.

За словами Фурси, витрати зараз стримуються не усвідомленням того, що якась річ або послуга є не потрібною, чи що ми маємо обережніше ставитися до довкілля, наприклад. Просто тривалий час магазини були закриті. До того ж, люди не знають, які доходи матимуть найближчим часом.

Чи куплятимуть українці більше авто

Фурса пояснив, чи вплине ситуація в країні на те, що українці замисляться, аби купити нехай дешеве, але власне авто – на противагу громадському транспорту.

Адже навіть після скасування карантину протягом певного періоду доведеться дотримуватися соціального дистанціювання.

"Враховуючи затори, які виникли у Києві впродовж кількох останніх тижнів, думаю – буде навпаки. На щастя, нарешті запустили метро. Спочатку люди обережно до цього ставляться, адже існує ризик. Проте щодня ним користуватиметься все більше людей", – вважає він.

Довідка. У перший тиждень послаблення карантину на столичні дороги виїхали тисячі автомобілів. В години пік кияни могли стояти в заторі декілька годин, а через масовий попит таксі значно зросло в ціні.

Гроші на "чорний день": чи відкладатимуть українці більше

На думку експерта, опитування, які свідчать про те, що на початку карантину 50% населення країни не знали, як прожити понад місяць без грошей, можуть бути не дуже чесними. Або ж респонденти казали неправду, адже часто українці люблять прибіднятися.

Ми знаємо українців: немає грошей, продаємо долари. Як показали перші вихідні після кризи, люди активно повертаються до покупок. Не дуже помітно, що після 2 місяців карантину люди зубожіли,

– підкреслив Фурса.

Економічний експерт наголосив: частину із власного доходу у будь-якому випадку потрібно відкладати – неважливо, якою є заробітна плата. Адже вона завжди корелює з витратами.

"Потрібно, аби витрати складали менше ніж 70% заробітку. Аби 10 – 30% відкладати на "чорний день", глобальні покупки чи інвестиції, щоб забезпечити власну старість. Маємо розуміти, що наша пенсія буде дуже маленькою. Про неї українці мають піклуватися самі", – підсумував він.

Фурса про вплив карантину на витрати українців: дивіться відео