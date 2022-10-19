Як підрив Каховської ГЕС вплине на водопостачання Криму: чітка відповідь Данілова
Російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховську ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до Криму буде зупинено. В апараті РНБО вже розглянули такий розвиток подій.
Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що питання водопостачання на окупований півострів є важливим для окупантів.
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Підрив Каховської ГЕС буде величезною катастрофою
Росіяни виносять це питання на порядок денний, як обов'язкову річ. Крім того, такий пункт є в тих перемовинах, які країна-агресорка хотіла проводити.
Якщо вони вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може,
– наголосив Данілов.
"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити й у нас є інформація щодо цих речей", – повідомив секретар РНБО.
За його словами, згідно з українськими розрахунками, якщо окупанти підуть на підрив Каховської ГЕС, то є небезпека для деяких населених пунктів. Так, це буде не просто знищенням об'єктів інфраструктури, а катастрофою неймовірних масштабів з величезною кількістю людських жертв.
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