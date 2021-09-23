Як супергерой на пенсії, – Зеленський на Генасамблеї розкритикував ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на щорічній сесії Генасамблеї ООН. Серед іншого він багато говорив про те, що Об'єднані Нації потребують "оживлення", адже наразі мають вигляд "супергероя на пенсії".

Зеленський також запевнив учасників Генасамблеї, що Україна готова брати участь у засіданнях ООН навіть у гарячих точках. Адже саме там можна побачити реальні глобальні проблеми.

Найважливіше Зеленський виступив на сесії Генасамблеї ООН: що говорив президент

Щоб оживити ООН, треба рухатися

У своєму виступі на 76 сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 22 вересня Президент України Володимир Зеленський багато часу присвятив саме необхідності оновлення ООН. Він звернув увагу на те, що Організація далеко не на всі важливі проблеми звертає увагу. Зокрема – на війну в Україні.

Зеленський розуміє, що у Нью-Йорку "постріли чути не так гучно", як в Авдіївці чи на Світлодарській дузі. Так, можливо, як припустив президент України, засідання ООН треба проводити саме в гарячих точках.

Ми хочемо оживити ООН? Може, для цього ООН має рухатися? Бути мобільною і швидкою? Може, нам час зустрічатися там, де можна реально почути й побачити ці глобальні проблеми? У світі – тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданнях ООН поруч з будь-якою з них,

– запевнив Зеленський.

"Щоб оживити ООН, на мою думку, потрібна правда. Нам з вами, а отже ООН, просто треба знову повірити в себе", – додав він.

"Сьогодні ООН – як супергерой на пенсії"

Президент України звернув увагу й на те, що ООН вже тривалий час критикують як організацію яка "нічого не може", яка "стала Лігою Націй".

І сьогодні ООН – як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе тягарем, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може, ООН дещо згадає?

– сказав Зеленський.

І одразу перелічив, що ж членам Організації Об'єднаних Націй варто згадати:

Як завдяки ООН з 1981 року понад мільярд людей вперше у житті отримали доступ до питної води.

Як ООН пояснила світу, що у кожної людини є права, і що їх треба захищати.

Як ООН забезпечує їжею 90 мільйонів людей у 83 країнах.

Як ООН добилася того, що з нашої планети зникло таке явище як апартеїд.

Як "блакитні шоломи" ООН підтримували й підтримують мир у десятках країн.

Як створили ЮНЕСКО для охорони понад тисячі унікальних об'єктів культурної спадщини світу.

А так само і ЮНІСЕФ, який у понад 190 країнах світу захищає дітей.

Що скажете, ваші високоповажності, вельмишановні лідери держав та урядів? Нумо покажімо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію?!

– закликав Володимир Зеленський, підсумовуючи свою промову.

Закликав зробити це "без резолюцій, декларацій, узгоджень позицій", "як об’єднані нації", "або ці крісла (у залі Генасамблеї ООН – 24 канал) будуть порожніми".

Повний виступ Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН: дивіться відео

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