Росія змінила тактику ударів по енергетиці України: Галущенко розповів, як саме

Останніми місяцями ворог активно обстрілює енергетичну інфраструктуру нашої держави. Однак тактика російських загарбників у подібних діях дещо зазнала змін, якщо порівнювати з попередніми роками.

Так, у 2024 році Росія почала здебільшого атакувати об'єкти генерації енергетичної інфраструктури України. Про це в етері телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, інформує 24 Канал.

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Акцент зроблено саме на генерацію

Навесні 2024 року Росія атакувати найбільші та найпотужніші об'єкти енергетики України. Через це енергосистема зазнала величезних втрат. Водночас тактика, яку раніше використовував ворог, змінилася, окупанти дещо змістили свій пріоритет в атаках на енергетичну інфраструктуру України.

Якщо у 2022 – 2023 роках основний удар припадав на магістральні підстанції, при цьому генерація також була атакована, то вже сьогодні більший акцент зроблено саме на генерацію, хоча атаки на підстанції не припинили,

– розповів Галущенко.

Пошкоджено 50% енергосистеми

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що половина енергетичної інфраструктури України пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Та, якби будь-яка інша країна зазнала атак такого рівня, у них усе виглядало б іще гірше.

Кулеба наголосив, що найбільше українці наразі страждають від російських ракет. Міністр назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни". Останнім часом ворог посилив обстріли для руйнування української енергетики.

Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України й використовує високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Деякі зі станцій не можуть бути повністю відновлені до наступної зими.

Удари Росії по енергетиці