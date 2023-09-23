Буданов розповів, як українські війська повернуть Бахмут
Джерело:theWarzone
Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна визволить Бахмут Донецької області. За його словами, визволення Кліщіївки відкрило вид на решту місцевості.
Далі Україна планує перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Варто зауважити, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут.
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Як ЗСУ визволять Бахмут
Глава Головного управління розвідки Міноборони України розповів, що ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську.
З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто,
– розповів Кирило Буданов.
За його словами, навіть при контрнаступі Збройних Сил України втрати наших військових однаково менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ.
"Але є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", – додав генерал-лейтенант.
Зеленський заявив, що ми визволимо Бахмут
- Виступаючи на пресконференції у Вашингтоні 22 вересня Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України визволять Бахмут Донецької області. Окрім того, президент пообіцяв, що Україна деокупує ще два міста, проте не назвав, які саме.
- За словами президента України, у Києва дуже комплексний підхід. Верховний Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна має план, мовиться про дуже комплексний план.
- Перед цим військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснював, що на Бахмутському напрямку перерізання росіянам логістичної артерії, якою є траса Т0513, дасть свої результати.
- Зокрема, перерізання цієї дороги спочатку вогневим контролем, а потім – безпосередньо фізичним контролем – надасть можливість говорити про контроль над півднем. Зокрема, навіть не контролюючи південно-східний сектор, але над контролем півдня від Бахмута. Детальніше пояснення експерта читайте за посиланням.