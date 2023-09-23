Буданов розповів, як українські війська повернуть Бахмут

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна визволить Бахмут Донецької області. За його словами, визволення Кліщіївки відкрило вид на решту місцевості.

Далі Україна планує перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Варто зауважити, що наші військові вже контролюють ключову трасу Горлівка – Бахмут.

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Як ЗСУ визволять Бахмут

Глава Головного управління розвідки Міноборони України розповів, що ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську.

З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто,

– розповів Кирило Буданов.

За його словами, навіть при контрнаступі Збройних Сил України втрати наших військових однаково менші, ніж у росіян, попри те, що Україна йде в наступ.

"Але є така дуже цікава особливість, що, попри те, що ми йдемо в наступ, кількість наших втрат все одно нижча, ніж на боці ворога, який обороняється", – додав генерал-лейтенант.

Зеленський заявив, що ми визволимо Бахмут