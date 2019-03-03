13:16
3 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Блог Соцмережі

      Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною

      1076
      Михайло Жванецький
      Михайло Жванецький / znaj.ua

      У Жванецького знайшлось чимало захисників, що виправдовують орден "за заслуги" від владіміра путіна. Того путіна, котрий відправляє свої війська та терористів вбивати громадян України.

      Продовження історії із громадянином РФ Жванецьким. Котрий так і не відмовився від кривавої нагородиПершу частину – про вибір Жванецького читайте тут.

      Він у листі видавництву "Гордон" сказав що погодився на орден від путіна, тому що це нагорода за його творчість, за розповіді про Одесу. І додав, що Одеса це перлина України. Дивовижний, звісно, зв'язок між орденом від президента РФ і Одесою. Особливо, враховуючи, що назва його "за заслугі перед отєчєством". Російським отєчєством.

      Читайте також: "Крим – не мій, Путін – терорист": з’явились фото протестів у Санкт-Петербурзі

      Дозволю собі нагадати, що путін у 2014 році намагався знищити саме українську Одесу.
      І військові та терористи, котрих він відправив в Україну, вбивали і продовжують вбивати одеситів. Якби владімір зміг реалізувати задумане, то значна частина Одеси була б зараз знищена. Розбомблена російськими військами. І досі така загроза існує.

      Тож Михайло Михайлович зробив свій вибір. Він міг узяти приклад з Кікабідзе та продемонструвати свою позицію. Або хоча б просто не погодитись на нагороду, знаючи про російсько-українську війну. Але Жванецький визначився так, як визначився. І тепер наступний крок за Україною.

      Звісно, багатьом українцям може бути некомфортно від того, що приїзд їх кумира може не відбутись. Проте ще більшій кількості наших громадян набагато складніше від того, що вони не можуть поїхати до себе додому в Крим і на окуповану частину Донбасу. А більше ніж 13 000 українців взагалі дому вже немає. Є домовини. Завдяки росіянам і владіміру путіну.

      Ти можеш бути хоч тричі генієм, але завжди потрібно залишатись людиною. І розуміти, якою може бути реакція жертви на твої реверанси перед вбивцею.

      А тим, кому так неприємно читати цей текст, хочу нагадати, що так, як раніше, вже не буде. Ніколи. Ми не один народ. І не одна країна. У нас різні культури. Різні жертви одних воєн. Різна історія.І вона не пробачає легковажного ставлення до своєї гідності.

      Читайте також: Активно працює навіть у таких пекельних умовах, – сестра Сенцова про життя брата у колонії РФ

      Автор: Сергій Стерненко

      blog_ava
      Українські військові затримали колаборанта з Луганщині
      сьогодні
      2475
      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Війна Україна – Росія Анексія Криму Новини Одеси Публікації
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      сьогодні , 12:00 Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною
      Блог Соцмережі 1073
      Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      сьогодні , 08:41 Держчиновники обкрадають не бюджет, а кишені простих українців
      Артем Овдієнко 555
      Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      2 березня , 22:06 Письмо из Луганска, или Моя жизнь до и после "ледникового периода"
      Ольга Черненко 1667
      Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
      2 березня , 20:02 Як правильно вибрати ноутбук для ігор: на що звернути увагу
      1802
      Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      2 березня , 19:00 Нам є ким пишатись: історії бійців з передової
      Повернись живим 859
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук