Як раніше, вже не буде: Михайло Жванецький визначився, тому наступний крок за Україною

У Жванецького знайшлось чимало захисників, що виправдовують орден "за заслуги" від владіміра путіна. Того путіна, котрий відправляє свої війська та терористів вбивати громадян України.

Продовження історії із громадянином РФ Жванецьким. Котрий так і не відмовився від кривавої нагороди. Першу частину – про вибір Жванецького читайте тут.

Він у листі видавництву "Гордон" сказав що погодився на орден від путіна, тому що це нагорода за його творчість, за розповіді про Одесу. І додав, що Одеса це перлина України. Дивовижний, звісно, зв'язок між орденом від президента РФ і Одесою. Особливо, враховуючи, що назва його "за заслугі перед отєчєством". Російським отєчєством.

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