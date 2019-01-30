Гарячий "батл": як Тимошенко та Порошенко критикували одне одного в Давосі

Традиційно в Давосі (Швейцарія) відбувся Всесвітні економічний форум. Відвідали захід й головні кандидати на посаду Президента України, зокрема, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко.

Про це у програмі "Що це було?" розповів політичний експерт Євген Глібовицький.

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"В Давосі кандидати в Президенти України виглядали цікаво. Для Петра Порошенка – це звична роль, тобто він не перший раз виступав перед такою аудиторією англійською мовою. Було видно, що людина у своїй тарілці. Для нього це був звичний виступ. Він артикулював власне ті позиції, які для нього важливі", – сказав експерт.

У виступі Порошенка був натяк й на Тимошенко, яка сиділа у залі. Він сказав, якщо в Україну прийде хтось на кшталт президента Венесуели Ніколаса Мадуро, то нас чекає така ж економічна катастрофа. Однак, за словами Глібовицького, цей натяк на опонента він зробив так само як і інші лідери держав.

Щодо Юлії Тимошенко, то вона мала дуже цікавий виступ. В мене, як слухача, було запитання, чи вона буде говорити на західну публіку щось таке, що суперечить внутрішньоукраїнським позиціям. На мою думку, такого не було. Тобто Тимошенко була цілісною як і Порошенко,

– запевнив гість програми.

Що цікаво, Юлія Тимошенко перша почала перекидуватись "іскрами" з Порошенком. Вона сказала, що коли сиділа в опозиції, то дехто, маючи на увазі чинного президента, був міністром економіки в злочинному уряді Азарова. А також заявила, що Міністерство економіки – найбільш корумпований орган в Україні, таким чином натякаючи на Порошенка.

Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 30 січня 2019 року: