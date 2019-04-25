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      Як вплине на топ-чиновників новий закон про мову: відповідь Подоляк

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      Ірина Подоляк входить до фракції "Самопомоч"
      Ірина Подоляк входить до фракції "Самопомоч" / samopomich.ua

      Згідно з новим законом про державну мову в Україні створять спеціальну Нацкомісію. Вона буде організовувати та проводити іспит на рівень володіння українською, за результатами якого видаватиме відповідні сертифікати. Перелік людей, яким потрібне сертифікування, буде чітко зазначений у закон. Серед них, зокрема, державні службовці.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла авторка законопроекту про мову, народна депутатка Ірина Подоляк.

      Читайте також: В Україні прийняли закон про мову: з'явилась уїдлива реакція Росії

      Журналістка 24 каналу запитала Ірину Подоляк, яким чином можна впливати на тих топ-чиновників, які не володіють державною мовою й привела до прикладу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      Народна депутатка зазначила, що жоден закон не має зворотної дії. Арсен Аваков, наприклад, вже зараз публічно у Верховій Раді, на прес-конференціях чи на офіційних заходах намагається говорити українською.

      Це не може бути предметом знущань. Це потребує підтримки та поваги. Треба розуміти: людина жила у певних обставинах, вона намагається вдосконалитися,
      – наголосила вона.

      За її словами, щоб претендувати на державну посаду в наступному уряді, тим, хто недостатньо володіє українською, доведеться найняти собі вчителя. Тоді така людина може поглибити свої знання державної мови, скласти іспити й отримати відповідний сертифікат.

      "Поки що це можна зробити приватно. Адже восени у нас ще не запрацюють всі інститути. Півроку піде лише на створення Нацкомісії з питань державної мови (займатиметься погодженням правопису, розвитком термінології, відповідатиме за сертифікування) та інституту уповноваженого із захисту державної мови", – пояснила Подоляк.

      Й додала, що дуже багато норм закону про мову вступають в дію у термін від 1,5 до 3 років – щоб цю специфічну українську ситуацію зробити менш нервовою для людей. 

      Закон про мову
      Що передбачає новий закон про мову

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України мовне питання Законодавство Подоляк Ірина Ігорівна Українська мова
      Джерело: 24 канал
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