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      Як зробити Білорусь союзником України?

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      Президент Зеленський поговорив із Лукашенком
      Президент Зеленський поговорив із Лукашенком / gettyimages.com

      Президенту Зеленському потрібен Мінськ, як майданчик для перемовин щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. І це повністю влаштовує Лукашенка. Але є перестороги.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов, коментуючи розмову Зеленського і Лукашенка.

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      Як зазначає експерт, Білорусь використовує збройний конфлікт на Донбасі для захисту своїх економічних інтересів – і в ОРДЛО, і в Україні. Зокрема, під виглядом гуманітарного конвою постачає товари на окуповані території Донбасу. Швидше за все, Мінськ закриватиме очі на те, що реалізація російської продукції в ОРДЛО відбувається через Білорусь, вважає Снєгирьов.

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      На його думку, Україна матиме зиск, підтримуючи економічний націоналізм Білорусі з поставок нам товарів. Але за умови, що Мінськ виступить гарантом невторгнення в Україну російських підрозділів з території Білорусі.

      Лукашенку треба дати зрозуміти: Україна готова розглядати Білорусь в якості партнера, виступає гарантом її недоторканності. У відповідь очікуємо того самого. У нас спільний ворог у питанні відстоювання державності – Росія. І не підтримуємо бажання Мінська брати участь у миротворчій місії на Донбасі. Бо Білорусь виступатиме провідником російської політики,
      – наголошує Дмитро Снєгирьов.

      Експерт зауважує: у стосунках з Білоруссю є тонка лінія. Важливо не поступитися власними інтересами. У Лукашенка, зазначає Снєгирьов, є червоні лінії щодо зазіхання Росії на територіальну цілісність Білорусі і спроби її поглинання. У цьому питанні треба залучати Білорусь в якості партнера в протистоянні російській агресії.

      Про що розмовляли президент України Зеленський і президент Білорусі Лукашенко? Президент України і президент Білорусі порозмовляли по телефону 31 липня і запросили один одного в гості. Білоруський лідер привітав Зеленського з успішним проведенням політичних кампаній і побажав йому успіхів у формуванні органів влади та в подальшій роботі. Президенти обговорили роль, допомогу Білорусі у врегулюванні конфлікту на Донбасі, безпеку у сфері енергетики та питання економічної взаємодії і торгівлі країн, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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