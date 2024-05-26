"Мільйон відсотків": Зеленський назвав причину окупації Криму

Володимир Зеленський під час візиту до Харкова поспілкувався з журналістами та пояснив, чому Росія змогла окупувати Крим у 2014 році.

Адже тоді в ніч на 27 лютого 2014 року так звані "зелені чоловічки" захопили приміщення Верховної Ради та Ради Міністрів Криму. Там з'явився російський триколор та почалась окупація півострова.

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Що відомо про причини окупації Криму

Президент України відповів на питання Адиль Турдукулова з Киргизстану. Журналіст зауважив, що всі країни Центральної Азії перебувають під ковпаком російських федеральних каналів. Водночас багато людей в Україні повторюють, що Крим у 2014 році стався через російську пропаганду. Адиль Турдукулова уточнив, чи Володимир Зеленський погоджується з цією думкою.

Мільйон відсотків,

– відповів український лідер.

За його словами, варто закривати пропагандистські російські канали. Хоча боротись проти російських пропагандистських продуктів важко.

Зеленський пояснив, що в нас працює телеграм, а росіяни в нього вкладають мільярди, там просто величезна кількість каналів.

"Мало того, вони примудрилися робити навіть багато каналів українською мовою, з цими грошима воювати дуже складно", – зауважив Зеленський.

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