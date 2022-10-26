Було дві спроби прориву: в ЗСУ розповіли про бої та втрати росіян на Півдні

Захисники України продовжують боронити нашу державу від ворога. Непростою залишається ситуація на Півдні. Там, упродовж минулої доби ворог намагався двічі просунутися вперед.

Як зазначають в ОК "Південь", на Південнобузькому напрямку ситуація залишається стабільно напруженою. Але наші військові роблять усе можливе для того, щоб вона була також контрольованою, а ворог зазнавав чималих втрат.

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Окупанти продовжують атакувати

Російські бійці продовжують працювати над обороною та не полишають спроб утримати рубежі, зайняті ними раніше. Водночас вороги б'ють по наших військових з РСЗВ, авіації, ствольної артилерії, мінометів.

У відомстві зазначають, що по обіді окупанти з неба били по наших позиціях. І отримали удар у відповідь. Наша авіація тричі завдала ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки загарбників.

А от у другій половині дня відбувся стрілецький бій. На двох різних напрямках окупанти, з використанням бойових машин піхоти, спробували прорватися. Наші захисники напади відбили. Крім того, знищили одну БМП. Загалом ворог відступив, зазнавши втрат. На щастя, з нашого боку втрат не зафіксовано.

Вороги тероризують цивільних

Упродовж минулого дня двічі окупанти обстріляли населені пункти. Зокрема й звільнені на Херсонщині: Трифонівку з танку, а Вищетарасівка на Нікопольщині потрапила під обстріл з РСЗВ. Відомо, що у Трифонівці пошкоджені житлові будинки, а також поранена одна людина. Що стосується Нікопольщини, то там інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється.

ЗСУ знищують ворога та техніку

Відомо, що пізно ввечері у небі над Херсонщиною збили 2 дрони-камікадзе, які ворог випустив з окупованого півострова Крим. Крім того, наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 217 вогневих завдань. Пройдімося по підтверджених втратах ворога:

26 окупантів;

4 міномети;

зенітно-ракетний комплекс "ТОР";

6 одиниць автомобільної бронетехніки;

склад з боєприпасами.

В ОК "Південь" зазначають, що решта втрат уточнюється за допомогою розвідки.

Контрнаступ на Херсонщині продовжується

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чому сповільнився наступ ЗСУ на Херсон. За словами глави міністерства, причина тут проста – погані погодні умови. Через постійні дощі просуватися значно складніше.

Також стало відомо, що вороги зазнали чималих втрат у населеному пункті Каїри на Херсонщині. Завдяки ефективній роботі артилерії знищили 30 окупантів, а ще понад 100 потрапили під завали.

Херсонський активіст Володимир Молчанов прокоментував ситуацію щодо евакуації мешканців. Він назвав цифру, озвучену самими окупантами. Мовиться про 15 тисяч цивільних, яких "евакуювали" до Голої Пристані й Олешок.

На жаль, російські загарбники обстріляли цивільне авто на Херсонщині. "Жигулі" темно-синього кольору саме проїжджали блокпост ворога неподалік Нечаєва. Тоноване скло в автомобілі не сподобалося ворогові, тож він відкрив вогонь, забравши життя у двох людей. Дитина, яка теж була в автівці, потрапила до лікарні.

Кількість суден ворога у Чорному морі скоротилася до 9. Водночас слід розуміти, що в акваторії перебувають 3 ракетоносії з 20 ракетами типу "Калібр". Тож не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу.

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