Які сценарії щодо транзиту газу через Україну готує Путін

Рішення про транзит російського газу українською територією до 2020 року ухвалюватиме виключно російський президент Володимир Путін. І у нього буде кілька сценаріїв, які він зможе використовувати.

Керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що до початку 2020 року, коли слід буде укладати новий контракт на транзит газу через територію України, у Путіна не буде побудованого "Північного потоку-2" та навіть не буде розпочато основного етапу будівництва, повідомляє "РБК-Україна".

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"Як Путін зазвичай домагається своїх цілей? Або пряником, або батогом. У цій ситуації пряників він вже роздав багато, тож час діставати батіг. Це означає – повністю припинити транзит газу територією України. Тобто, повторити ситуацію 2009 року та подивитися, що відбудеться", – прогнозує він.

Що відомо про газові угоди 2009 року між Україною та Росією та їхні наслідки? Наприкінці 2008 року виникла чергова російсько-українська газова війна. Зокрема, після повернення на посаду прем'єра у 2007 році Юлія Тимошенко прагнула прибрати з газового ринку України "РосУкрЕнерго" (компанія з перепродажу природного газу на території України, а також Східної та Центральної Європи), яка з 2004-го по 2009 рік була посередником щодо постачання газу в Україну та Європу. 2 жовтня 2008 року прем'єр-міністри РФ та України Володимир Путін і Юлія Тимошенко відповідно підписали Меморандум, який передбачав ліквідацію посередників у торгівлі газом між країнами. Також він детально визначав умови майбутніх контрактів з постачання газу в Україну на найближчі роки.



У грудні 2008 року ситуація у газовій сфері знову загострилася. Річ у тім, що Москва почала ультимативно вимагати погашення боргу, який мала компанія "РосУкрЕнерго" перед російською стороною – 2,4 мільярда доларів за поставлений газ у 2008 році (зокрема, "РосУкрЕнерго" не заплатила за 11 мільярдів кубометрів газу, які було закачано у сховища України).



У підсумку під загрозою непідписання опинився договір про постачання газу в Україну на 2009 рік – свої вимоги щодо ціни на газ висували, як Україна, так і Росія. А з 9:00 1 січня 2009 "Газпром" у повному обсязі припинив постачання газу в Україну. Водночас з 1 по 18 січня відбулося істотне скорочення постачання газу до країн Центральної та Східної Європи, в Україні підприємства теплокомуненерго працювали на межі можливостей і через холоди постала загроза колапсу всієї української системи ЖКГ.



18 січня 2009 року в результаті п'ятигодинних переговорів прем'єр-міністри Путін і Тимошенко домовились про відновлення транспортування газу в Україну та країни ЄС. Відповідно до нових газових контрактів, базова ціна на російський природний газ для України склала 450 доларів США за 1 тисячу кубічних метрів, було закріплено монополію Росії ("Газпрому") на постачання газу в Україну, а також передбачено штрафи для української сторони в разі недобору російського газу щодо обсягу, зазначеного в контракті.

Крім того, Коболєв оприлюднив ще два варіанти імовірного розвитку подій.

Перший передбачає, що лідери європейських країн скажуть російському президенту: "До нас їде американський скраплений газ. Він, звичайно, буде коштувати трохи дорожче, ніж ваш газ, але ми впораємося". Другий варіант – європейці кажуть, що "все пропало", "у нас немає газу" та давайте пресувати українців, як це, до речі, було в 2009 році, щоб вони погодилися на будь-які умови транзиту. І швидко дадуть дозвіл не тільки на будівництво "Північного потоку-2", але й всіх відвідних газопроводів, необхідних для його функціонування,

– підкреслив він.

За словами Коболєва, є і м’якший сценарій, який полягає у тому, що "Газпром" бронюватиме українські газотранспортні потужності на короткий термін, наприклад, на півроку, або віддаватиме газ на східному кордоні України.

"У разі реалізації цього сценарію, нас обидва ці варіанти влаштовують. Тому що ми будемо з газом та з доходами від транзиту", – зазначив голова правління державної нафтогазової компанії.

Крім того, більшість експертів припускає, що Росія з 1 січня 2020 взагалі припинить транзит газу через Україну.

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"У цьому випадку "Газпром" зможе з інших газопроводів задовольнити свої мінімальні контрактні зобов'язання. Там вони мають невеликий дефіцит за підсумками року, лише у п'ять мільярдів кубометрів, які можна прокачати в цьому році по нашій ГТС, покласти в підземні сховища та піднімати за необхідності. Таким чином, вони не потраплять у фінансові санкції. Ціни на газ на європейському ринку сильно зростуть. Не факт, що "Газпром" при цьому сильно втратить в грошах, але втратить репутацію", – підсумував Коболєв.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зі свого боку, переконує, що після завершення попереднього контракту на транзит газу територією України Росія спробує загострити ситуацію ще більше. Як наголосив він, у планах Москви – розв'язати нову газову війну.

"Ймовірність такого розвитку подій є дуже великою, і партнери України, зокрема Європа це розуміють. Тому Україна має бути готовою. Передусім необхідно збільшувати запаси газу у сховищах", – заявив очільник МЗС.