Ні на роботу, ні на навчання не підеш: у ТЦК пояснили, коли потрібний військовий квиток
Джерело:АрміяInform
В Україні триває воєнний стан. На сьогодні військовий квиток потрібен під час прийняття на роботу або навіть зарахування на навчання.
Окремим випадком є одруження. Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.
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В яких випадках потрібний військовий квиток
За словами Коновалова, приймати на роботу чи зараховувати на навчання українця можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Теж саме стосується й перетину державного кордону – необхідно пред’явити військово-обліковий документ.
Стосовно одруження Коновалов пояснив, що людина подає до РАЦС документи, а згодом РАЦС подає до районного ТЦК інформацію, що зареєстровано шлюб чи розлучення.
Там є відмітка про наявність військово-облікового документа. А якщо цього документа немає, то все одно заяву від громадянина у РАЦС приймають,
– розповів експерт.
Окрім цього, є певні категорії громадян, які хочуть отримати держпослуги. Так, призовникам потрібно показати посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовозобов’язаним – військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а резервістам – військовий квиток.
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