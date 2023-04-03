"В якогось зрадника коротке замикання": у Мелітополі вибухнуло авто

У Мелітополі зранку 3 квітня прогримів потужний вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль одного зі зрадників.

За попередніми даними, є один постраждалий. На місце вже виїхали медики та поліція.

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У Мелітополі вибухнуло авто зрадника

Як розповів мер міста Іван Федоров, у Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Місцеві мешканці повідомляють, що вибух машини стався на проспекті Богдана Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі.

У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо,

– додав міський голова.

Окупаційні ЗМІ пишуть, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі одна людина постраждала – йому надається медична допомога.

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