Чого чекати на фронті взимку та яка техніка ефективна для таких погодних умов: думка експерта

З настанням осені та холодів, колісній техніці значно важче долати перешкоди та виконувати бойві задачі. Обидва види техніки – колісна чи гусенична, однаково потрібні. Гусениці краще проходять бездоріжжя, а колеса швидше та легше проходять дорогами.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що як тільки почнеться сезон дощів, то нам доведеться переходити у фазу артилерійських дуелей.

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За словами Петра Черника, важка техніка поки що рухається, але як тільки грунт стане достатньо вологим – така техніка матиме проблеми.

Тому найімовірніше, якщо буде м'яка зима – техніка не зможе рухатись. Якщо ж буде -15 і земля замерзне, то важка техніка зможе пересуватись,

– зазначає військовий експерт.

Однак, на думку Черника – попереду важкі та довготривалі артилерійські бої. І щодо якості артилерії, ми на порядок переважаємо ворога, переконаний фахівець.

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