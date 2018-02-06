22:16
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Втрачена реальність і знахабнілість українських політиків: Сейшели, золоті злитки і чорна ікра
Підсумки дна
16:02, сьогодні
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ

Якою буде відповідь Путіна на "кремлівські списки": версія експерта

21:06, сьогодні 820 Читать новость на русском
Путін не поспішає дзеркально відповідати США?
Путін не поспішає дзеркально відповідати США? / 24 Канал

У зв'язку з кремлівськими списками Путін Крим не поверне і з Донбасу не піде. Але санкції грають свою стримуючу роль. Причому ефективно.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: У Держдепі США пообіцяли покарати компанії, які торгують з Росією

"Саме через введення санкцій у 2014 році Росія не пішла далі. Тоді навіть олігархи з ближнього кола ходили до Путіна і пропонували не сваритися із Заходом. Правда, цим олігархам потім послали сигнал, що нари після Ходорковського ще не охололи. Але Путін комусь із цих своїх друзів дав податкові поблажки, хтось повернув гроші в РФ під вигідні відсотки", – говорить Фесенко.

За словами політолога, Путін почув своє оточення і в політичному сенсі. Тому в 2015 році президент РФ запропонував Заходу домовлятися і по Україні, і по Сирії, спільно боротися з тероризмом. Почалася переговорна гра. Як зауважує Фесенко, розширення агресії проти України та інших країн після санкцій ми не побачили. І цю стримуючу роль санкції виконуватимуть і далі. Поки діє тиск, переконаний експерт, РФ змушена займатися переговорами. Росіяни пристосувалися, але все одно для них це болісно – позбавлення західних фінансових ринків.

Американці дуже сподіваються, що санкції можуть розколювати російську еліту. І когось вони можуть підштовхнути до думки про заміну Путіна. Хоча це фантастична версія. Силовий блок контролюється Путіним, і вони не зацікавлені в його зміні і примиренні з Заходом. Раціонально мисляча частина еліт розуміє, що активізація економічного розвитку можлива лише за умови примирення з США і ЄС. І Путін частково це розуміє. Тому після публікації списків, він поіронізував, але ніяких контрсанкцій і погроз на адресу США не було,
– зазначив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.

Читайте також: 210 відтінків Путіна: чи стримають Росію чорні "кремлівські списки"?

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Санкції Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Кремль хоче вивчити польський закон про "заборону бандерівської ідеології"
 1 лютого , 13:17
Топ-модель по-українськи 4 сезон: у шостому випуску вибула Анастасія Панова
 6 жовтня 2017 , 21:47
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!
 22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук