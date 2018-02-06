Якою буде відповідь Путіна на "кремлівські списки": версія експерта

У зв'язку з кремлівськими списками Путін Крим не поверне і з Донбасу не піде. Але санкції грають свою стримуючу роль. Причому ефективно.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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"Саме через введення санкцій у 2014 році Росія не пішла далі. Тоді навіть олігархи з ближнього кола ходили до Путіна і пропонували не сваритися із Заходом. Правда, цим олігархам потім послали сигнал, що нари після Ходорковського ще не охололи. Але Путін комусь із цих своїх друзів дав податкові поблажки, хтось повернув гроші в РФ під вигідні відсотки", – говорить Фесенко.

За словами політолога, Путін почув своє оточення і в політичному сенсі. Тому в 2015 році президент РФ запропонував Заходу домовлятися і по Україні, і по Сирії, спільно боротися з тероризмом. Почалася переговорна гра. Як зауважує Фесенко, розширення агресії проти України та інших країн після санкцій ми не побачили. І цю стримуючу роль санкції виконуватимуть і далі. Поки діє тиск, переконаний експерт, РФ змушена займатися переговорами. Росіяни пристосувалися, але все одно для них це болісно – позбавлення західних фінансових ринків.

Американці дуже сподіваються, що санкції можуть розколювати російську еліту. І когось вони можуть підштовхнути до думки про заміну Путіна. Хоча це фантастична версія. Силовий блок контролюється Путіним, і вони не зацікавлені в його зміні і примиренні з Заходом. Раціонально мисляча частина еліт розуміє, що активізація економічного розвитку можлива лише за умови примирення з США і ЄС. І Путін частково це розуміє. Тому після публікації списків, він поіронізував, але ніяких контрсанкцій і погроз на адресу США не було,

– зазначив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна російські чиновники і бізнесмени. У список потрапили 210 імен – 114 чиновників і 96 бізнесменів. Це список російських посадових осіб, політиків і олігархів з аналізом їхніх зв'язків з президентом Володимиром Путіним і правлячою елітою.

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