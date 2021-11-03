Якщо бачитиме, що немає довіри, мені здається, піде, – Стефанчук про другий термін Зеленського

Руслан Стефанчук заявив, що питання другого терміну Володимира Зеленського є доволі складним. На думку спікера, балотування залежатиме від виконання передвиборчої програми.

Народний депутат зазначив, що глава держави ухвалить відповідне рішення "лише сам". Про це очільник Верховної Ради повідомив в інтерв'ю Олесі Бацман.

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Якщо все вийде, але він захоче реалізувати щось ще, безумовно, він ітиме (на другий термін – 24 канал). Але якщо щось не вийде, він бачитиме, що немає мандата довіри, мені здається, він не піде,

– сказав Руслан Стефанчук.

Спікер підкреслив, що для Володимира Зеленського, як і для будь-якого іншого політика, підтримка громадян у цьому питанні буде вирішальним фактором.

Реалізація передвиборчої програми

Очільник Верховної Ради наголосив, що і чинний президент, і вся його команда ведуть активну роботу над тим, аби реалізувати програму, представлену перед виборами.

Мені хочеться, щоб з'явився перший президент України, який відкриє програму, а там біля кожної обіцянки стоїть галочка "виконано". І я знаю, що він дійсно цього хоче,

– додав нардеп.

Другий термін Зеленського: коротко

Володимир Зеленський розповів, що поки що до другого терміну не готується. Він налаштований виконати усі обіцянки з передвиборчої програми до кінця першої каденції.

Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук абсолютно переконана, якщо чинний президент знову висуватиме свою кандидатуру, то здобуде перемогу.

Глава держави розповів, що донька вмовляє його не йти на другий термін. Політик додав, як би її не любив, але все залежатиме тільки від рівня того, що він встигне зробити.