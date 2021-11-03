Якщо бачитиме, що немає довіри, мені здається, піде, – Стефанчук про другий термін Зеленського
Джерело:"Гордон"
Руслан Стефанчук заявив, що питання другого терміну Володимира Зеленського є доволі складним. На думку спікера, балотування залежатиме від виконання передвиборчої програми.
Народний депутат зазначив, що глава держави ухвалить відповідне рішення "лише сам". Про це очільник Верховної Ради повідомив в інтерв'ю Олесі Бацман.
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Якщо все вийде, але він захоче реалізувати щось ще, безумовно, він ітиме (на другий термін – 24 канал). Але якщо щось не вийде, він бачитиме, що немає мандата довіри, мені здається, він не піде,
– сказав Руслан Стефанчук.
Спікер підкреслив, що для Володимира Зеленського, як і для будь-якого іншого політика, підтримка громадян у цьому питанні буде вирішальним фактором.
Реалізація передвиборчої програми
Очільник Верховної Ради наголосив, що і чинний президент, і вся його команда ведуть активну роботу над тим, аби реалізувати програму, представлену перед виборами.
Мені хочеться, щоб з'явився перший президент України, який відкриє програму, а там біля кожної обіцянки стоїть галочка "виконано". І я знаю, що він дійсно цього хоче,
– додав нардеп.
Другий термін Зеленського: коротко
- Володимир Зеленський розповів, що поки що до другого терміну не готується. Він налаштований виконати усі обіцянки з передвиборчої програми до кінця першої каденції.
- Водночас заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук абсолютно переконана, якщо чинний президент знову висуватиме свою кандидатуру, то здобуде перемогу.
- Глава держави розповів, що донька вмовляє його не йти на другий термін. Політик додав, як би її не любив, але все залежатиме тільки від рівня того, що він встигне зробити.