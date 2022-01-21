Якщо буде війна, то програють усі, – Зеленський заявив, що українці боротимуться з Росією

Володимир Зеленський переконаний, що у разі нападу Росії ніхто з українців не залишиться байдужим. Кожен громадянин захищатиме свою землю й чинитиме опір агресору.

Сотні життів будуть втрачені, – Зеленський

У нас є багато російськомовних українців, які підтримують Україну. Про це президент заявив у інтерв'ю американському виданню.

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Водночас є й ті, які прихильно ставляться до держави-агресорки попри окупацію наших територію та війну на Донбасі.

Я знаю, що всі будуть захищати нашу країну. Окрім армії, кожен українець боротиметься за захист своєї землі,

– наголосив глава держави.

Політик зазначив, що, коли Україна почне захищатися від однієї з найпотужніших армій у світі, то це буде масштабна війна. У ній програють всі, а сотні людей загинуть.

Постраждає і Київ, і Москва. Наслідки торкнуться й сусідніх європейських країн, адже на них вплине міграційна криза.

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