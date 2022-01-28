Якщо ми не в НАТО, ми захищаємо себе самі, – Зеленський про безпекові гарантії для України
Джерело:24 канал
Україна прагне від НАТО конкретики, щоб знати на що розраховувати. Саме тому в першу чергу наша держава вимагає від Альянсу безпекових гарантій.
Таку заяву зробив під час брифінгу з іноземними журналістами президент Володимир Зеленський. Він додав, що це питання подобається не всім державам-членам НАТО.
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Україна сама себе захищає
За словами Зеленського, друге важливе питання – це рівень української армії. Не зважаючи на те – буде наша держава в НАТО чи ні – Україна активно розвиває армію для свого захисту.
Якщо ми не в НАТО, ми захищаємо себе самі. Коли ти сам на сам з дуже непростою державою, то запитуєш – що таке санкції після? Кому вони адресовані? Вони стосуються України? На жаль, ні,
– зауважив президент.
Кому адресовані санкції "після"
Зеленський наголосив, що вводити санкції вже після вторгнення Росії в Україну – нечесно, оскільки від Росії вже загинули понад 15 тисяч українців. Крім того, він закликав Альянс назвати причини, чому наша держава не в НАТО.
Чому ми не в НАТО? Скажіть відкрито – й ми ніколи там не будемо. Я звертаюсь до багатьох членів Альянсу,
– заявив Зеленський.
Як підкреслив президент, у разі повномасштабної війни – вводити санкції буде вже пізно. Тому, на його думку, ці обмеження придумали не для нашої держави.
Мовиться про стримання повномасштабної агресії в бік Європейського Союзу. Однак не можна це робити за кошт нашої держави,
– підсумував Зеленський.
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