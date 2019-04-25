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      Якщо є докази проти Порошенка, то треба це довести, – юрист

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      Порошенка підозрюють у тиску на суди і вимагають імпічменту
      Порошенка підозрюють у тиску на суди і вимагають імпічменту / Фото з відкритих джерел

      Тиск на суди здійснювали майже всі президенти. Якщо є докази – то треба це доводити в судовому порядку.

      Про це 24 каналу розповіла юрист-кримінолог Анна Маляр.

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      Як стверджує фахівець, якщо в суддів є факти і докази тиску з боку президента Порошенка, то важливо заради "щеплення" для наступних глав держави такі факти доводити, аби все не закінчилось просто заявами.

      Судова гілка влади повинна бути незалежною. Мінімум два попередні президенти намагалися сконцентрувати в своїх руках владу саме над судовою гілкою. Це, зрозуміло, не стосувалося побутових справ звичайних громадян – передусім, стосувалось переділу величезного майнового комплексу,
      – зауважує Анна Маляр.

      Які позови проти Порошенка подали до суду? Судді Окружного адмінсуду Києва вимагають розпочати процедуру імпічменту президента Петра Порошенка. Вони вимагають відкрити кримінальні справи проти Порошенка, а також міністра юстиції Павла Петренка і голови Нацбанку Якова Смолія. Колегія суддів, які ухвалили рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку", звернулася до Вищої ради правосуддя з заявами про втручання у їхню діяльність. Раніше проти Порошенка окремо подав позов до Верховного суду суддя Окружного адмінсуду Києва, звинувативши президента у бездіяльності у питанні призначення суддів.

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      Що стосується позову про бездіяльність Порошенка, то, говорить юрист, це є наслідком внесених змін до Конституції під час судової реформи. Анна Маляр нагадує, що норму, згідно з якою президент підписує остаточні укази про призначення суддів, критикували. На її думку, це узурпація влади. Натомість захисники цієї норми стверджували, що президент гратиме роль англійської королеви. Обирає суддів Вища рада правосуддя, а президент формально ставить підпис.

      Позов судді про бездіяльність Порошенка показує, що президент в питанні призначення суддів все ж не англійська королева і має вплив. Може поставити свій підпис або ні. Може зробити це вчасно або із затримкою. Це механізм, який сіє сумнів у незалежності судової влади. Такий собі елемент керованості,
      – переконана Анна Маляр.

      А процедуру імпічменту, чого вимагають судді, практично неможливо виконати. Маляр нагадує: зібрати необхідну кількість голосів нардепів, згоду Конституційного Суду і Верховного Суду не вдалося навіть за імпічмент Януковича. Хоча його злочини були очевидні.

      Втім Анна Маляр наголошує: наразі відкрити кримінальні провадження проти Порошенка неможливо. За словами юриста, згідно з Конституцією, поки президент зберігає повноваження, проти нього не можна відкривати кримінальні провадження. Тобто до інавгурації новообраного президента кримінальні справи проти Порошенка відкрити не можна. Але після того – цілком імовірно.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Петро Порошенко Приватбанк Судді Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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