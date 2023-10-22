Не спускають "очей" з ЗСУ: яку зброю використовує ворог на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє про ліквідацію систем РЕБ та РЕР противника, а поповнити новою подібною технікою фронт доволі важке завдання. Проте на Східному напрямку РЕБ та РЕР росіян працює доволі активно.

Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко, зазначивши, що особливо відчувається їх робота на півдні Кліщіївки та в районі залізниці на Бахмутському напрямку. Також ворог вдається до застосування й іншої зброї та засобів.

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Не тільки FPV-дрони

Росіяни використовують зокрема БпЛА "Суперкам", "Орлан", для того, щоб "бачити", що відбувається.

Саме тому українські сили не завжди мають можливість застосовувати FPV-дрони. Проте в Серебрянському лісництві на Луганщині була інша ситуація, адже заважали дерева та не було висот. А на цій ділянці фронту є змога їх використовувати. І ворог також запускає FPV-дрони,

– наголосив офіцер Нацгвардії України.

Крім того, за його словами, окупанти найчастіше застосовують літаки – ймовірніше Су-27 чи Су-35 – для прикриття своїх наступальних операцій.

Офіцер Нацгвардії України розповів про зброю, яку застосовує ворог на Бахмутському напрямку: дивіться відео

До того ж росіяни дистанційно мінують території, а також встановлюють розтяжки. Проте водночас і ЗСУ вдається до цих засобів.

"Просунутись навіть 50 – 100 метрів, це невелика відстань, але для піхоти кожен метр дається дуже важко. Тому варто ставитись з розумінням, коли люди рахують, на скільки метрів просунулись Сили оборони чи яка територія була відвойована", – зазначив Олександр Дорошенко.

Ситуація на Бахмутському напрямку