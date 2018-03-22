Яку їжу небезпечно поєднювати з ліками

Виявляється, навіть здорова їжа може стати отрутою, якщо її приправити медикаментами. Тому варто дізнатися, які комбінації їжі і ліків можуть бути небезпечними для вашого організму.

7 найбільш небезпечних поєднань їжі та ліків

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1. Грейпфрут і ліки від кашлю

Також це стосується поєднання ліків з лаймом і помело. Ці фрукти блокують вироблення ферменту, що переробляє статини та інші препарати, як, наприклад, ліки від кашлю декстрометорфан. В результаті препарат накопичується в крові, що може призвести до небажаних побічних ефектів. У разі поєднання цитрусових з декстрометорфаном можуть з'явитися галюцинації і сонливість, а зі статинами – серйозні пошкодження м'язів. Ефект від цих фруктів тримається трохи більше доби, тому приймати їх і ліки слід з інтервалом мінімум в 24 години.

2. Молочні продукти і антибіотики

Деякі антибіотики, такі як ципрофлоксацин, з'єднуються в шлунку з кальцієм, залізом і іншими мінералами, які потрапили туди в складі молока. Це призводить до того, що антибіотик погано засвоюється і, відповідно, різко знижується ефективність його боротьби з інфекціями. Коли купуєте нові ліки від астми або від застуди, то спершу запитайте, чи входить це ліки в групу так званих тетрациклінів або фторхінолів. Якщо входить, то постарайтеся уникати молока, йогуртів та сирів впродовж 2 годин до і після прийому ліків. А якщо ви приймаєте ще й мультивітамінні або мінеральні комплекси, то уточніть цей час у фармацевта, так як вони можуть мати подібний ефект.

3. Копчені продукти та антидепресанти

Уважно прочитайте, що написано на етикетці ваших таблеток. Якщо там містяться інгібітори моноаміноксидази (МАО), то прийом їх разом з продуктами, багатими на амінокислоту тирамін, призведе до небезпечного для здоров'я сплеску артеріального тиску. На жаль, список продуктів, що містять цю амінокислоту, не обмежується тільки шашликом і копченим лососем. Туди також входить червоне вино, кисла капуста, хот-доги, витримані сири і розливне пиво, або ель. Однак не варто завчасно панікувати! Консерви або пляшкове пиво, ймовірно, вам не зашкодять.

4. Шоколад і риталін

Крім кофеїну шоколад також містить стимулятор під назвою теобромін. Саме через це речовини шоколад і шкідливий собакам – вони просто не можуть його перетравити. Попадання обох цих стимуляторів у ваш організм може привести до непередбачуваних наслідків і викликати судоми. Точно так само як і ефект від кофеїну, наслідки об'єднання шоколаду і риталину є індивідуальними. Так що найкращим рішенням буде наступним: якщо ви відчуваєте себе надто нервовим, дратівливим і збудженим після прийому риталину і плитки шоколаду, то спробуйте збільшити час між прийомом ліків і шоколадного десерту. Або вибирайте молочний або білий шоколад: чим темніший шоколад, тим більше кофеїну і теоброміну він містить.

5. Яблучний сік і ліки від алергії

Якщо ви приймаєте ліки від сінної лихоманки, то ні в якому разі не вживай разом з ним яблучний, апельсиновий або грейпфрутовий сік, не дочекавшись 4 години після прийому таблеток. Ці соки гальмують пептид, який транспортує ліки з кишечника в кров. В результаті ефективність препарату знижується на 70 відсотків, що зробить його прийом практично безглуздим. Також не пийти ці соки при вживанні антибіотика ципрофлоксацину, засобу для лікування щитовидної залози або засобів від алергії і астми.

6. Кориця і варфарин

Варварин застосовують для розрідження крові, адже він містить багато вітаміну К. Такі продукти як брокколі або листова зелень також мають велику кількість вітаміну К, який грає ключову роль в згортанні крові, і його зниження кепсько позначиться на її щільності. Але тут виникає інша проблема. Кориця містить речовину кумарин, яке, як і препарат варфарин, розріджує кров. Прийом обох цих речовин може викликати серйозне пошкодження печінки. Якщо ви приймаєте варфарин, але не можете жити без чашки ароматної кави з корицею, то варто переходити на високоякісний цейлонський сорт кориці.

7. Алкоголь і парацетамол

Ваш організм використовує однаковий фермент для розщеплення алкоголю і парацетамолу. Тому постарайтеся зробити 6-годинну перерву між вживанням цих субстанцій. Пам'ятайте, що серйозні наслідки проявляться не відразу, а з часом. Тому, якщо ви щодня випиваєте, то краще взагалі відмовитися від прийому тайленола. Щоденне вживання алкоголю і парацетамолу призведе до патологій нирок і печінки.