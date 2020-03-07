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      Яку зарплату отримав Рябошапка в останній місяць роботи на посаді генпрокурора

      - Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка / EPA

      Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка за лютий 2020 року заробив майже 160 тисяч гривень. Але з цієї суми ще відрахують податки.

      Про це свідчить відповідь пресслужби Офісу генпрокурора на запит журналістів 24 каналу.

      До речі, Чумак заявив, що Рябошапку звільнили через "один великий банк"

      Відповідно до оприлюднених даних, розмір посадового окладу генпрокурора становить 93 тисячі 648 гривень. У пресслужбі підкреслюють, що таку суму нараховано відповідно до постанови Кабміну "Про умови праці прокурорів".

      У лютому ж розмір нарахованої зарплати Рябошапці склав 159 тисяч 197 гривень і 49 копійок. В Офісі генпрокурора не уточнили, що становить решту суму, окрім посадового окладу. Цілком імовірно, що це надбавки та премії.

      У січні Рябошапка заробив 180 тисяч 672 гривні гривень зарплати. Але це без відрахування податків.


      Відповідь Офісу Генпрокурора щодо зарплати Рябошапки 

      Чому Рябошапка зараз – не генпрокурор

      3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. Вже наступного дня профільний комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки. Зрештою, 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. За проголосували 263 народних обранці.

      Сам Рябошапка вважає, що Рада була зацікавленою у його відставці, адже в ГПУ було незручно "порішати" свої справи. Зокрема, за словами ексгенпрокурора, деякі "слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів. Водночас відставку Рябошапки пов'язують з непідписанням підозр п'ятому президенту Петрові Порошенку.

      До теми! Заступник генпрокурора Касько подав у відставку, – ЗМІ

      Наразі обов’язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме заступник звільненого Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

      Які зарплати отримують українці?З 1 січня 2020 року розмір мінімальної зарплати в Україні збільшений на 13,2% та становить 4 723 гривні або 28,31 гривні за годину.

      Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.


      Середня зарплата по Україні зросла / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Гроші Новини України Доходи політиків Офіс генпрокурора Новини політики Зарплата Руслан Рябошапка
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