Йде залякування, – Зеленський розповів, чи буде війна з Росією
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що ескалація ситуації на сході України з боку Росії чи проросійських бойовиків може бути щодня. Президент також пояснив, що наразі "йде залякування".
Президент відповів на питання, чи буде війна з Росією та чи варто Україні розраховувати на допомогу інших держав. Про це Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада.
До теми Стартує пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція
Зеленський заявив, що наразі "йде залякування" від країни-агресора
Президент пригадав, що ми в стані війни вже 8 років.
Я вважаю, що така ймовірність (мовиться про ескалацію ситуації на сході України з боку Росії чи проросійських бойовиків – 24 канал) може бути щодня. Але сьогодні йде залякування. Одразу хочу сказати, що з деяких майданчиків ЗМІ йде велике залякування, що "завтра буде війна". Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації,
– заявив президент.
Володимир Зеленський також запевнив, що Україна щодня має "реальні розвіддані, дані не тільки від нашої розвідки, а також від розвідок країн-партнерів, які нас підтримують". Президент запевнив, що є військова, інформаційна, технічна й фінансова допомога.
"Найперше ми маємо розраховувати на себе, на нашу армію. Армія у нас потужна, облаштовуємо новою технікою, збільшуємо заробітну плату, тому що повинні збільшувати мотивацію", – заявив Зеленський.
Він також пояснив, що має бути збільшення зарплати військовим. Пояснив, що детальніше про це розповість міністр оборони.
Коротко про війська Росії на кордоні з Україною
- У жовтні видання The Washington Post заявило, що Кремль стягує війська до кордону з Україною й це викликає стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- Українська влада це не підтверджувала відразу, проте 2 листопада наша розвідка заявила, що мовиться орієнтовно про 90 тисяч російських військових біля кордону з Україною.
- Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 21 листопада заявив, що Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
- 24 листопада ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що "час для кроків Росії сприятливий" – 8 грудня 2021 року. Пояснив також, що найімовірніше пояснення подій полягає в тому, що Путін прагне поступок і жестів деескалації з боку України та Заходу в обмін на рішення не вторгнутися.