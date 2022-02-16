Є два основні елементи, – медіаексперт сказав, що стоїть за потужними кібератаками Росії
Хакери атакували українські банки та сайти державних органів. Кібератака завдала значної шкоди для нашої держави.
Росія хотіла поширити свої наративи на український народ. Про це в ефірі 24 каналу розповів медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.
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"Я думаю, є 2 основних елементи, за якими можна визначити шкідливість (кібератак – 24 канал)", – наголосив він.
Репутаційний елемент
За його словами, насамперед мовиться про репутаційний, інформаційний елемент. Якщо люди обговорюють відповідні атаки, це означає, що така ситуація для українського народу є дуже важливою, хоча нічого критичного не сталось.
В межах таких обговорень Росія і поширює один із основних своїх наративів – "неспроможна держава", який закликає українців вірити, що українські держоргани неспроможні захистити українських громадян від таких нападів.
Економічний елемент
Медіаексперт пояснив, що кібератаки є шкідливими й через економічні загрози.
Думаю, що навіть якщо 1 – 2 години не працювала мережа "Ощадбанку" і "Приватбанку", це означає те, що упродовж цього часу банки втрачали і на комісіях, і на своїх репутаціях,
– пояснив Золотухін.
Щодо сайту Міноборони, як він вважає, це абсолютно природна ситуація. Адже міністерство і його електронні майданчики є найпершими об'єктами агресії зі сторони Росії.
"Те, що атаки здійснюються на платформи Збройних сил та Міноборони – це і є частиною війни, яка відбуваєтсья понад 7 років між Україною та Росією", – додав він.
Золотухін розповів про потужні кібератаки 15 лютого: дивіться відео
Кібератаки на банки та сайт держустанов: головне
- Починаючи із вечора 15 лютого почалися проблеми із доступом до вебпорталів Міноборони, Генштабу, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Кабміну, Офісу Президента, Міністерства внутрішніх справ та Держприкордонслужби.
- Кібернапад частково вивів з ладу "Приватбанк", "Ощадбанк", "Альфабанк" та monobank. Користувачі повідомляли, що у декого не працював інтернет-банкінг, інші ж могли авторизуватися, проте не могли проводити розрахункові операції. Також не працювали деякі банкомати і термінали.
- Окрім цього, хакери атакували портал "Дія". За інформацією фахівців, відповідна атака потужніша за попередні.
- На сервіси здійснили масову шкідливу DoS-атаку з території Росії, Китаю і Узбекистану та інших локацій.
- В Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що до організації кібернападів причетні спецслужби Кремля. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом електронної диверсії. США одразу запропонували Україні допомогу у розслідуванні відповідної справи.