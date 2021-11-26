В ЄС хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією, – Зеленський
Джерело:24 канал
Євросоюз хоче, аби Україна почала контактувати з Росією. Володимир Зеленський запевнив, що наразі тривають перемовини щодо зустрічі з представниками влади держави-агресорки.
Як пояснив Зеленський, непрості перемовини з Кремлем проводить Андрій Єрмак, очільник ОП. Таку інформацію Зеленський озвучив під час пресмарафону 26 листопада.
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Зеленський про переговори з Росією
Глава держави наголосив, що кожного дня спілкується з різними світовими лідерами. 26 листопада він провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та поки ще чинною німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.
Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Росією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої та їхньої адміністрацій,
– пояснив політик.
Крім цього, український президент підкреслив, що вже найближчим часом з російською стороною контактуватиме Андрій Єрмак. "Ми абсолютно не проти", – наголосив Зеленський.Зверніть увагу! Глава держави зазначив, що загроза ескалації ситуації на сході України з боку Росії є щодня. Втім, за словами Зеленського, наразі "триває залякування".
Росія відмовилася від нормандської зустрічі
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий зустрітись з очільником російського МЗС Сергій Лавровим, аби відверто поговорити. На його думку, це може допомогти вивести мінський процес з глухого кута.
- На початку листопада Лавров відмовився від участі у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки". Росіянин скаржився, що нібито Кремль не отримав відповіді на проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі.
- Згодом у відповідь у Зеленського наголосили, що саме Москва відповідальна за блокування переговорного процесу. Там здивовані тим, що Росія хоче знати підсумок перемовин ще до їхнього початку.