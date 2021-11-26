В ЄС хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією, – Зеленський

Євросоюз хоче, аби Україна почала контактувати з Росією. Володимир Зеленський запевнив, що наразі тривають перемовини щодо зустрічі з представниками влади держави-агресорки.

Як пояснив Зеленський, непрості перемовини з Кремлем проводить Андрій Єрмак, очільник ОП. Таку інформацію Зеленський озвучив під час пресмарафону 26 листопада.

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Зеленський про переговори з Росією

Глава держави наголосив, що кожного дня спілкується з різними світовими лідерами. 26 листопада він провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та поки ще чинною німецькою канцлеркою Ангелою Меркель.

Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Росією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої та їхньої адміністрацій,

– пояснив політик.

Крім цього, український президент підкреслив, що вже найближчим часом з російською стороною контактуватиме Андрій Єрмак. "Ми абсолютно не проти", – наголосив Зеленський.

Росія відмовилася від нормандської зустрічі

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що готовий зустрітись з очільником російського МЗС Сергій Лавровим, аби відверто поговорити. На його думку, це може допомогти вивести мінський процес з глухого кута.

На початку листопада Лавров відмовився від участі у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки". Росіянин скаржився, що нібито Кремль не отримав відповіді на проєкт підсумкового документа нормандської зустрічі.

Згодом у відповідь у Зеленського наголосили, що саме Москва відповідальна за блокування переговорного процесу. Там здивовані тим, що Росія хоче знати підсумок перемовин ще до їхнього початку.