ЄС надасть Молдові додаткову військову допомогу
Джерело:Європейська правда
Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання, щоб зменшити загрози, які виникли через війну Росії проти України.
Європейський союз допоможе армії Молдови
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови. За його словами, вони планують збільшити підтримку країни.
Читайте також: Готуйтеся, – Данілов назвав країни, на які далі може зазіхнути Кремль
Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на 7 мільйонів євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши збройним силам додаткове військове обладнання,
– заявив Шарль Мішель.
Він не сказав, на яку суму буде надана допомога та яке обладнання передадуть.
Ситуація в Молдові: коротко
- 3 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Родини офіцерів російських військ у Придністров'ї готують до евакуації. А збройні формування наразі функціонують у посиленому режимі.
- Росіяни продовжують нагнітати ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Там активно поширюють інформацію про нібито загрозу з боку України.
- У британському виданні The Times повідомили, що Росія таки вирішила напасти на Молдову.
- 1 травня стало відомо про "екстренний випуск" газети у квазіреспубліці, де йдеться про "криваві теракти" та опубліковане звернення до Путіна.
- НАТО допускає нові провокації у невизнаному Придністров'ї. В Альянсі вважають, що їхня мета – створити додаткові проблеми для України.
- Офіційні делегації Кишинева та невизнаного Придністров'я зустрілись у Варниці 28 квітня. Вони провели перемовини через останні провокації.
- У невизнаному Придністров'ї, де розміщені війська Росії, відбулося декілька провокацій. Через це люди в паніці тікають углиб Молдови.
- У Міноборони попередили, що Росія може використати Придністров'я, щоб позбавити Україну виходу до моря.
- На тлі напруженої ситуації у Придністров'ї президентка Молдови Майя Санду визнала, що в країни немає боєздатної армії.
Варте уваги – Росія може направити десант до Придністров'я: дивіться відео