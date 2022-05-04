ЄС надасть Молдові додаткову військову допомогу

Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання, щоб зменшити загрози, які виникли через війну Росії проти України.

Європейський союз допоможе армії Молдови

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови. За його словами, вони планують збільшити підтримку країни.

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Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на 7 мільйонів євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши збройним силам додаткове військове обладнання,

– заявив Шарль Мішель.

Він не сказав, на яку суму буде надана допомога та яке обладнання передадуть.

Ситуація в Молдові: коротко

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