В ЄС не виключають введення військ в Україну: можуть обговорити вже в понеділок, – джерело

Вже незабаром відбудеться ще один саміт країн ЄС. Окрім розгляду проєкту переговорної рамки для України посадовці, ймовірно, обговорять введення західних військ у нашу державу.

В Євросоюзі не відкидають можливість введення західних військ в Україну в міру того, як розвиватимуться події на фронті. Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Обговорять введення військ в Україну

В ЄС вважають, що під час війни політика навмисної неоднозначності є корисною. Втім, поки спільного підходу до цього питання в Євросоюзі не мають.

Ми будемо визначати, як це робити, в міру того, як розгортатимуться події. Це те, що ми робимо з самого початку, з 24 лютого 2022,

– сказав дипломат поза записом.

За його словами, наразі не можна дати однозначну відповідь, коли західні військові будуть долучені до війни в Україні.

Це питання можуть обговорити міністри закордонних справ під час зустрічі в Раді ЄС вже в понеділок.

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