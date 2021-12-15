ЄС розглядає 5 шляхів відповіді на агресію Росії, але є лише один, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз розглядає 5 шляхів у відповідь на вторгнення Росії. Однак, за його словами, Україна наполягає на санкційному тиску для попередження агресії.

Про це глава держави повідомив після саміту "Східного партнерства" в Брюсселі у середу, 15 грудня.

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Президент розповів, що разом із партнерами обговорив можливу загрозу вторгнення з боку Росії. З його слів, в ЄС наразі розглядаються п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію.

Ми сказали, що у нашої держави немає п'ять реакцій, в нас буде лише одна реакція. Ми її продемонстрували 2014 року, коли захищали свою територію зі зброєю у руках,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нас цікавить санкційна політика до ймовірної ескалації, тоді її не буде. Глава держави додав, що Україна підтримує всі формати перемовин для врегулювання конфлікту.

Загроза атаки Росії: що відомо

У Генеральному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує свої війська до наших кордонів.

Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС єдині у питанні підтримки України. Якщо Росія нападе, то проти неї застосують серйозні економічні кроки. Про санкції попередили й США.

Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону. За словами міністра оборони, наразі там перебувають понад 100 тисяч солдат.

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