Інформація тривожна, – Євросоюз про ймовірні плани російського вторгнення в Україну

У Євросоюзі заявили, що стривожені нарощуванням військ Росії біля кордону України. Також мовиться, що це не схоже на навчання.

Відповідну інформацію оприлюднив на брифінгу речник ЄС Петер Стано 12 листопада.

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Євросоюз стурбований через ситуацію на кордоні України

Стано заявив, що вони продовжують стежити за ситуацією. Він пригадав, що в квітні 2021 року глави МЗС вже мали розмову щодо російського військового нарощування біля українських кордонів і незаконно окупованого Криму.

Речник запевнив, що з того часу "ми як Євросоюз працює над тим, щоб збільшити стійкість України. І звісно ж ми продовжуємо стежити за ситуацією".

Інформація, яку ми наразі отримували від партнерів, є тривожною. Ми також обговорюємо її з партнерами – США, Великою Британією та іншими, щоб бачити, як розвивається ситуація,

– запевнив Стано.

Відповідаючи на уточнювальні питання, Стано пояснив, що коли йдеться про стандартні військові навчання, то є певні правила та процедури. Зокрема й вчасне інформування партнерів про них. Проте Росія цього не зробила.

Речник ЄС також додав, що 15 листопада глави МЗС ще обговорять ситуацію щодо нової концентрації російських військ поблизу кордонів України та на окупованих територіях. Також вони оцінять, чи потрібні кроки у відповідь.

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