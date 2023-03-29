Добровільно пішов на фронт: під Бахмутом загинув відомий львівський дослідник Євген Гулевич

На війні під час боротьби з російськими терористами загинув львівський дослідник, філософ, редактор і автор Євген Гулевич. Він віддав своє життя за Україну ще 31 грудня.

Смерть Героя підтвердили лише зараз. Як стало відомо, Євген Гулевич загинув поблизу Бахмута.

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Що відомо про загиблого Героя

Як повідомив Юрій Хвостов, днями інформація про загибель Гулевича підтвердилась.

Досі зберігалася крихітна, але чіпка надія, що страшна новина "зник безвісти при виконанні бойового завдання", яка надійшла нам на самому початку цього року, не остаточна,

– написав він.

Відомо, що Євген Гулевич добровільно пішов на фронт захищати Україну. Під час свого останнього приїзду він дав декілька інтерв'ю і встиг побачитися з рідними.

Коли та де поховають захисника – повідомлять згодом.

Євген Гулевич добровільно пішов на фронт / фото з фейсбуку Євгена Гулевича

Редакція

Герої зі Львова, що загинули на війні

Нещодавно на війні під час оборони Бахмута загинув боєць з Львівщини Ігор Ілечко. У захисника залишився маленький син.

12 березня на фронті загинув львів'янин Дмитро Пащук. Герой поліг внаслідок поранення дроном-камікадзе. Він був бійцем ССО і пластуном.

Окрім цього, у бою між Херсоном та Миколаєвом загинув львів'янин Богдан Корнеляк. Йому було всього 19 років.

Також у боях за Україну також загинув студент географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка Андрій Боровець. Він служив в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

висловлює співчуття близьким Євгена Гулевича. Вічна пам'ять Герою!