На площі, більшій за Париж: війська Франції готуються до війни у Європі у майже бойових умовах
Джерело:Politico
У Франції військові здійснюють підготовку до високоінтенсивного конфлікту. Це відбувається на тлі російсько-української війни, яка повернула повномасштабні бойові дії в Європу.
Полковник Аксель Деніс з тренувального центру CENTAC заявив, що світ показав своє справжнє обличчя: нестабільне та небезпечне. Французькі війська налаштовуються на культуру готовності до дій у короткі терміни.
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Підготовка до війни в Європі
Унікальний полігон CENTAC, що більший за Париж, дозволяє різним підрозділам армії Франції тренуватися разом. Тут вони відпрацьовують дії проти ворога, який може бути подібним до Росії.
Світ показав своє справжнє обличчя: нестабільне, небезпечне. І не всі є друзями. Ми готуємося до реакції на сповіщення, готовності діяти за короткий час,
– сказав полковник Аксель Деніс.
За словами офіцерів CENTAC, важливим уроком, який дає російсько-українська війна, є важливість уникнення прямих штурмів, адже вони призводять до великих втрат. Замість цього, піхота, бронетехніка, інженери та артилерія мають діяти злагоджено, інтегруючи новітні технології, такі як дрони.
Після завершення тренувань солдати отримують оцінку за шкалою від одного до п'яти. "Ми ніколи не давали п'ятірки", – зазначив підполковник Вінсент, додаючи, що за девізом Іноземного легіону: "Складні тренування – легка війна".
Дискусія щодо відправки військ в Україну
- Під час нещодавньої конференції у Парижі, присвяченої підтримці України, обговорювалася можливість відправлення військ Заходу в нашу державу. Однак консенсусу з цього питання досягнуто не було.
- Президент Франції Еммануель Макрон, хоч і порушив цю тему, наголосив на відсутності бажання воювати з російською армією та на стримуванні ескалації конфлікту. Але, за його словами, не можна повністю відкидати такий сценарій.
- Флоріан Філіппо, лідер французької націоналістичної партії "Патріоти", виступив проти відправки французьких військових в Україну, називаючи такий крок початком Третьої світової війни.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не приєднається до ініціативи відправлення військ в Україну. Він акцентував, що Словаччина, як член ЄС і НАТО, не готова до такого кроку.
- Крім того, Угорщина та Німеччина після саміту в Парижі 26 лютого відкинули ідею відправки військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Країни наполягають на необхідності уникнення прямого конфлікту з Росією.