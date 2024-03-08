На площі, більшій за Париж: війська Франції готуються до війни у Європі у майже бойових умовах

У Франції військові здійснюють підготовку до високоінтенсивного конфлікту. Це відбувається на тлі російсько-української війни, яка повернула повномасштабні бойові дії в Європу.

Полковник Аксель Деніс з тренувального центру CENTAC заявив, що світ показав своє справжнє обличчя: нестабільне та небезпечне. Французькі війська налаштовуються на культуру готовності до дій у короткі терміни.

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Підготовка до війни в Європі

Унікальний полігон CENTAC, що більший за Париж, дозволяє різним підрозділам армії Франції тренуватися разом. Тут вони відпрацьовують дії проти ворога, який може бути подібним до Росії.

Світ показав своє справжнє обличчя: нестабільне, небезпечне. І не всі є друзями. Ми готуємося до реакції на сповіщення, готовності діяти за короткий час,

– сказав полковник Аксель Деніс.

За словами офіцерів CENTAC, важливим уроком, який дає російсько-українська війна, є важливість уникнення прямих штурмів, адже вони призводять до великих втрат. Замість цього, піхота, бронетехніка, інженери та артилерія мають діяти злагоджено, інтегруючи новітні технології, такі як дрони.

Французькі військові також вчаться працювати з картами замість комп'ютерів та телефонів, щоб бути готовими до ситуацій на полі бою, де мережі можуть бути заблоковані противником.

Після завершення тренувань солдати отримують оцінку за шкалою від одного до п'яти. "Ми ніколи не давали п'ятірки", – зазначив підполковник Вінсент, додаючи, що за девізом Іноземного легіону: "Складні тренування – легка війна".

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