"У Кремля є лише один шанс завадити": які наслідки матиме визнання Росії терористом
Міжнародні інституції поглиблюють міжнародну ізоляцію Кремля. Вслід за визнанням Росії державою-спонсоркою тероризму вже готуються наступні "інституційні" етапи протидії агресору.
За таких умов у Москви буде все менше умов для політичного маневру. Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.
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Експерт зазначив, що наразі становище Путіна є вкрай поганим, яке погіршується з кожним днем.
Буквально впродовж останніх днів Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо стягнення репарацій з Росії. Також ми знаємо, що парламентська асамблея НАТО так само підтвердила, що Росія є терористичною країною – вслід за ПАРЄ, яка це раніше зробила. І тепер черга Європарламенту,
– пояснив оглядач.
За його словами, у ЄС вже готуються до започаткування спеціального трибуналу, який розглядатиме російські воєнні злочини й здійснюватиме правосуддя у цьому сенсі.
"Тобто Росія прямує по спадній траєкторії, яка веде до визнання Росії країною, яка здійснює геноцид, яка є терористичною і мати справу з якою жодна цивілізована держава, яка є відданою цінностям міжнародного права, не може", – додав аналітик.
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На його думку, у такій ситуації для Кремля буде лише один альтернативний варіант для дій.
"Росія може завадити цій траєкторії лише в один спосіб – якщо погодиться на те, що одномоментно виводить всі війська з України й визнає свою поразку у цій війні. І то, мені видається, що ті злочини, які вони вже скоїли, навіть їх уже буде достатньо для того, щоб спецтрибунал таки відбувся. Україна докладатиме для цього всіх зусиль", – наголосив Стуканов.
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Що дає Україні новий "статус" Росії
Політолог впевнений, що визнання Європарламентом Росії спонсором тероризму є політичним рішенням, яке ставить "клеймо та тавро" на політичному режимові Путіна.
Визнання режиму терористичним якраз означатиме, що саме з цим режимом ЄС і країни Заходу не матимуть жодних цивілізованих стосунків. Якщо Росія хотітиме вийти на цивілізовану траєкторію, то обов'язково потрібно буде змінювати цей режим. Це теж своєрідний сигнал російським елітам щодо того, в якому напрямку їм потрібно рухатись,
– підкреслив експерт.
З його слів, динаміка санкцій, надання Україні озброєнь та рух по траєкторії із визнання Росії злочинною й терористичною країною – спадає, тому на жодні перемовини Україна не зможе йти й не погодиться.
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Поглиблення ізоляції Росії: що відомо
- У Європарламенті 23 листопада схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що вітає рішення Європарламенту визнати Росію державою-терористом. За словами президента, Москва має відповідати за всі свої вчинки.
- За час повномасштабного вторгнення Росія скоїла низку воєнних злочинів і продовжує це робити. Тому кількість країн, які підтримують створення трибуналу проти російського керівництва, зростає.
- 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплати Росією репарацій Україні.