Ймовірність нападу з Білорусі: оглядач проаналізував загрозу для України
Британська розвідка поділилась даними, щодо загрози з боку білоруської армії – там вважають, що найближчим часом такої загрози немає. Але те, що Білорусь є загрозою для України – це факт.
Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що допоки там при владі такий персонаж, як Лукашенко, а також поки триває війна між Росією та Україною – Білорусь воює саме на боці росіян.
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"Але, якщо міркувати, чи зможе зараз Росія використати Білорусь для вторгнення на нашу територію – наразі ми цього не бачимо", – каже Коваленко.
Детально про загрозу з боку Білорусі: дивіться відео
За його словами, в перші чергу, слід звернути увагу на кількість білоруської армії та її розміщення. Зараз ми можемо спостерігати за тим, як на територію Білорусі, російські окупанти відправляють близько 9 тисяч своїх військових.
Але дуже важко цих людей назвати військовими – це частково мобілізовані, так звані "чмобіки". Вони не є професійними військовими, а також – їх кількість, вона не відповідає штатній комплектації батальйоно-тактичної групи,
– додає фахівець.
Так, зараз почала з'являтися інформація, що росіяни разом із частково мобілізованими надсилають до Білорусі й боєприпаси з далекого сходу. Але ця кількість не є співмірною із тією кількістю техніки та боєприпасів, яку вивозять з території Білорусі для Росії.
Якою є загроза наступу з боку Білорусі
- 20 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза наступу з Білорусі зростає. Однак, напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону. У такий спосіб ворог може спробувати перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.
- Утім, радник глави ОП Олексій Арестович переконаний, якщо окупанти підуть в наступ з Білорусі на Захід, тобто в напрямку Волині, то це триватиме близько 18 днів. Арестович запевнив, що росіяни зазнають невдачі.
- У жовтні в Білорусі було помічено перекидання білоруської техніки з тактичним знаком двійка в трикутнику. При цьому раніше фіксували перекидання військової техніки Білорусі в напрямку країни-агресорки.
- Командування Об'єднаних сил ЗСУ вважає, що загроза з Білорусі може зрости навесні. В ООС зазначили, що до кінця року ворог таки не зможе накопичити достатньо сил і засобів для повторного наступу, тому ситуація на північних кордонах нашої країни має залишитися стабільною.