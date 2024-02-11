Зеленський призначив нових командувачів у війська ЗСУ: що про них відомо

У командуванні Збройних Сил України тривають активні кадрові перестановки та оновлення. Так, 11 лютого Володимир Зеленський змінив трьох командувачів різних військ ЗСУ.

Президент України призначив Олександра Павлюка як командувача Сухопутних військ ЗСУ, Юрія Содоля на посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ, Ігоря Скибюка на пост командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувачем Сил територіальної оборони Ігоря Плахуту. Що відомо про нових командувачів різних родів військ Збройних Сил – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Замість Сирського: Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ

Який військовий шлях Олександра Павлюка

Маючи блискучу військову кар'єру, генерал Павлюк обіймав кілька важливих посад, які продемонстрували його досвід і відданість справі.

Зокрема, він командував українським миротворчим контингентом у Косово з липня 2006 року по квітень 2007 року, де продемонстрував ефективне лідерство. З 2010 по 2015 рік він командував 24 окремою механізованою бригадою, що ще більше зміцнило його репутацію досвідченого військового стратега.

Коли у березні 2014 року на Сході України розпочалася війна з Росією, генерал Павлюк на посаді комбрига брав активну участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням бригада проявила виняткову доблесть під час звільнення таких ключових міст, як Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ та Лисичанськ.

Лідерські якості генерала Павлюка призвели до його призначення на посаду першого заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ з 2015 по 2017 рік. Потім він обійняв посаду командувача з 2017 по 2020 рік, ще більше зміцнивши свою роль в обороні України.



Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ ЗСУ / Фото з фейсбуку Олександра Павлюка

Визнаючи його великий досвід та лідерські якості, генералу Павлюку було довірено командувати Командуванням підготовки Сухопутних військ з 2020 року по липень 2021 року. У липні 2021 року, в умовах ескалації напруженості, генерал Павлюк взяв на себе критично важливу відповідальність за керівництво Операцією об'єднаних сил як її командувач. На цій посаді він очолив оборонні зусилля на Сході України, зіткнувшись з повномасштабним російським вторгненням. Після цього, у березні 2022 року, генерал Павлюк був призначений на посаду керівника Київської ОВА, де він відіграв ключову роль в організації оборони Києва та прилеглих районів. Він залишався на цій посаді до травня того ж року.

Продовжуючи демонструвати свої виняткові здібності, генерал Павлюк з травня 2022 року по лютий 2023 року служив заступником командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерала Олександра Сирського. Згодом, з лютого 2023 року по 10 лютого 2024 року, він обійняв посаду першого заступника міністра оборони, що ще більше підкреслило його досвід і внесок в оборонні зусилля України.

Що відомо про військову діяльність Юрія Содоля

Генерал-лейтенант Юрій Содоль до призначення на нову посаду був командувачем Морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Він перебував на передовій на одних з найскладніших ділянок фронту.

Протягом своєї військової кар'єри генерал Содоль неодноразово доводив свою мужність. З 2014 року він командував 25 окремою повітряно-десантною бригадою, ведучи свої війська від запеклих боїв за Рубіжне до штурму Ямполя, оборони Донецького аеропорту та надважливого завдання прикриття виходу українських військ з Дебальцевого.

Свою військову хватку генерал отримав завдяки прекрасній освіти. Закінчивши середню школу в Маріуполі в 1988 році, він продовжив освіту в Сумському вищому артилерійському командному училищі в 1992 році та Національній академії оборони імені Черняховського в Києві у 2022 році. Його кваліфікація включає офіцерську підготовку з оперативно-тактичних питань, з додатковою спеціалізацією на оперативному та стратегічному рівнях у 2015 році.



Юрій Содоль став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ / Фото Міноборони України

Відданий слуга України, генерал Содоль з честю служив своїй країні протягом десятиліть. У 1990-х роках він служив в артилерійському полку в Дніпропетровській області, а у 2003 році приєднався до аеромобільних військ Збройних Сил України.

Визнаючи виняткову доблесть і відданість справі, генерал Содоль був відзначений кількома престижними нагородами. У 2022 році він був ушанований званням Героя України. Крім того, він був нагороджений медаллю "За військову службу Україні" у 2010 році та отримав почесні ордени "За мужність" III ступеня у 2014 році та Богдана Хмельницького III ступеня у 2015 році.

Наразі Юрій Содоль обіймає посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

Чим відзначився Ігор Скибюк

Бригадний генерал Ігор Скибюк до призначення на свою посаду був начальником штабу – заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Розпочавши службу у 1998 році командиром взводу у 80 десантно-штурмовій бригаді, генерал Скибюк стрімко піднявся по службі й став командиром цієї бригади. Цю посаду він обіймає з 2022 року.



Ігор Скибюк – новий командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ / Фото "Армія FM"

Варто зазначити, що саме 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада під керівництвом генерала Скибюка стала ініціатором успішного наступу в Харківській області, здійсненого Збройними Силами України. Це військове формування знищувало противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма.

За видатні військові заслуги полковник Скибюк був ушанований високого звання Героя України. Також він є лицарем ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, які отримав у 2022 році.

Зараз Ігоря Скибюка призначили командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Якою була діяльність в ЗСУ Ігоря Плахути

Генерал-майор Ігор Плахута у 2009 році був командиром 169 Навчального центру Збройних Сил України. З 2014 року він обійняв посаду начальника Південного територіального командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ.



Ігор Плахута (зліва) став командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ / Фото з фейсбуку Вадима Філашкіна

Крім того, Плахута також служив заступником командира оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця". Тобто він був фактично "правою рукою" новопризначеного Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського під час їхнього спільного перебування у "Хортиці".

Нині генерал-майор Ігор Плахута обіймає поважну посаду командувача Сил територіальної оборони.