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      З-під завалів будинку в Магнітогорську вдалось врятувати домашніх тварин: зворушливе відео

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      В Магнітогорську з обваленого будинку врятували собаку і п'ять кішок
      В Магнітогорську з обваленого будинку врятували собаку і п'ять кішок / Фото з відкритих джерел

      У російському Магнітогорську рятувальники витягли домашніх тварин з-під завалів будинку, який обвалився внаслідок вибуху. Собаку і п'ятьох кішок передали господарям.

      Про це повідомляє "Интерфакс-Урал" із посиланням на адміністрацію російського міста.

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      Представник відомства розповів, що рятувальники потрапляли в квартири через вікна.

      Люди зверталися з проханням врятувати домашніх тварин. Були конкретні адреси і розуміння, де рятувати. Довго не могли витягнути собаку, тому що вона була налякана. Допомагали ветеринари,
      – сказав він.

      Нагадаємо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді пошкоджено 48 квартир, в яких живуть 110 осіб. У зв'язку з вибухом на території Челябінської області ввели режим надзвичайної ситуації. Російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку в російському Магнітогорську 39 тіл – усіх їх опізнали. 

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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