За "Харківські угоди" щодо Януковича дозволили спеціальне досудове розслідування

Суд дозволив спецдосудове розслідування щодо експрезидента України Віктора Януковича через підписання ​"Харківських угод" на користь Росії. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього Президента України. Усе через обставини вчинення ним державної зради.

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Таке рішення суду надає право на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного у випадку його відсутності.

Дані слідства

Слідчі ДБР зазначають, що експрезидент України Віктор Янукович 21 квітня 2010 року порушив вимоги Конституції. Тоді він від імені України у місті Харкові підписав Угоду між Україною та Російською Федерацією.

Нею він продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, зокрема і місті Севастополь.

Як результат, були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Росії на території України, їх переоснащення й модернізації та надалі – вторгнення й окупації ними Криму.

Яка ситуація в Криму: останні новини

Російські загарбники вивозять з України крадене зерно. Помітили колони вантажівок на шляху до окупованого Криму.

Вочевидь, отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає у Росії панічні настрої. Адже окупанти різко зменшили кількість своїх кораблів у Чорному морі. Декілька з них відійшло в район тимчасово окупованого Криму.

Російські окупанти хочуть використати у війні проти України випускників коледжів з тимчасово окупованого Криму. Однак вони будуть лише як "гарматне м'ясо".

Російські окупанти в Ялті, що у тимчасово окупованому Криму, знесли будівлю, де мешкав головний архітектор міста і автор його знакових споруд.

Російські військові завантажують ракети на підводні човни. ЗМІ опублікували докази із Південної бухти Севастополя. Відомо, що там стоїть два підводні човни проєкту "Варшав'янка".

Володимир Зеленський провів нараду з постійним представником президента України в Автономній республіці Крим Тамілою Ташевою та керівниками кримського напрямку української політики.

Російські окупанти вже понад 3 місяці намагаються захопити Україну. Для цього вони почали формувати резервні підрозділи в тимчасово окупованому Криму.

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