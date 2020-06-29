В одному із супермаркетів Києва 28 червня відвідувачі стали свідками курйозного випадку. Оголений чоловік на коні заїхав прямісінько до магазину.

П'яний чоловік у спідній білизні завітав до київського магазину, що на проспекті Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє "Київ оперативний".

Дивіться також Саша порішає, – заявив п’яний водій, заїхавши на бровку: відео

Як на вершника відреагували покупці

У трусєлях, з кєнтами, на коні заїхав прямо у супермаркет за добавкою. За цигарками. За пивом,

– жартує авторка відео.

Покупці також поцікавились, куди в цей час дивилась охорона.

"З собаками, котами заходять, а з конем чому не можна?", – пишуть у коментарях користувачі.

Дивіться відео, як чоловік верхи на коні заїхав у супермаркет: