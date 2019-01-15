За 2018 рік новий керівник "Укрзалізниці" заробив майже 10 мільйонів гривень, – журналістка

Новий очільник "Укзалізниці" Євген Кравцов – один з найуспішніших та найдорожчих державних менеджерів. Сума лише його місячної зарплати – це 50 прожиткових мінімумів, що на нині становить 88 тисяч гривень.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла авторка та журналістка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, якщо зазирнути в реєстр декларацій, то за минулий рік Кравцов заробив на державній службі майже 10 мільйонів гривень – таку суму він зазначив у свіженькій декларації ще як кандидат на посаду голови правління.

Що відомо про Кравцова? Він – успішний юрист, офіційно в "Укрзалізниці" від січня 2015-го року. Тобто таку карколомну кар’єру він здобув за якихось чотири роки. Спочатку Кравцов був радником генерального директора, згодом його призначили директором з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці",

– наголосила журналістка.

Також Тетяна Мартинюк заявила, що до здобутків Кравцова та Омеляна відносять запуск повітряного експресу "Київ – Бориспіль".

"Лише на системі продажу квитків "квитковий сервіс" витратили фантастичні понад 20 мільйонів гривень. Нині цей сервіс не працює. От вам і здобуток. Могли зекономити 20 мільйонів та обійтися без схем? Могли? Хотіли? Вочевидь – ні", – додала авторка.

Відео повного випуску блогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" від 15 січня 2019