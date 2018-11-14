Забезпечення українців теплом – відповідальність президента, – Юлія Тимошенко

Навести лад у державі та негайно увімкнути постачання українського природного газу компаніям, які повинні забезпечувати людей теплом.

Цього вимагає Юлія Тимошенко і наголосила, що звернулася з цими вимогами особисто до президента Петра Порошенка.

Те, що сьогодні роблять з життям людей – це терор холодом, це знущання нульовими пенсіями і зарплатами,

– сказала лідер "Батьківщини" під час прес-конференції у м. Рівне.

Юлія Тимошенко обурена тим, що наразі по всій Україні є населені пункти, де діти у школах без тепла, не опалюються лікарні та оселі. Адже вже минув місяць, як розпочався опалювальний сезон, а 22 теплопостачальні системи не отримують природний газ, і люди в тих регіонах залишилися в холоді, йдеться на сайті партії.

"У м. Сміла (на Черкащині) люди вже блокували дороги, приходили до всіх органів влади. І зараз вони планують виїхати до Києва і запитати у президента, що взагалі відбувається з постачанням природного газу. Чому попри недопустимо високі ціни на газ все ж таки людям цей газ українського видобутку не дають?", – запитала вона.

Юлія Тимошенко переконана, що причина в тому, що на ціні на газ побудований один з великих напрямів корупції.

"Родовища, які колись належали державі, передані в приватні руки під час правління Януковича, а також оточенню Порошенка за хабарі. Вони, маючи наші природні родовища газу, а з іншого боку, маючи вплив на всю владу, встановлюють на газ захмарні ціни. Люди нездатні платити таку ціну. Людей позбавили права на тепло", – пояснила голова партії.

Юлія Тимошенко також спростувала твердження влади, які як інформаційна пропаганда лунають з усіх телеканалів, що нібито зниження ціни на газ неможливе.