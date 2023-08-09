Окупанти бідкалися про "збитий дрон" біля ЗАЕС: у Зеленського відреагували

Російські загарбники 9 серпня навигадували, що Запорізьку АЕС буцімто "атакували безпілотники". У цих діях вони, як завжди, "звинуватили Збройні Сили" нашої держави.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк спростував цинічні заяви російських окупантів. Він наголосив, що наша держава ніколи не буде атакувати Запорізьку АЕС.

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Подоляк висловився щодо "атаки дронами" ЗАЕС

Михайло Подоляк зауважив, що Україна ніколи не здійснювала обстріли, а також не планує здійснювати атаки на Запорізьку атомну станцію, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі.

Безумовно, Україна не здійснювала жодної атаки за допомогою безпілотника на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично не буде цього робити,

– сказав він.

Він також наголосив, що всі звинувачення росіян у нібито "обстрілі станції ЗСУ" є абсолютно неправдивими.

Яка ситуація на ЗАЕС зараз

Російські пропагандисти 9 серпня почали розганяти повідомлення про те, що нібито "український безпілотник" летів у бік Запорізької АЕС. Однак, російська армія нібито його вдало перехопила.

Також представники МАГАТЕ отримали доступ до дахів третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Утім інспектори організації там знову не побачили жодних замінувань.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на "ядерну фортецю". Зокрема, загарбники ховають особовий склад, техніку та боєприпаси у периметрі станції.

Наприкінці липня МАГАТЕ зафіксували вибухи поблизу Запорізької АЕС. Крім цього, вони також зафіксували міни на самій станції.

До того ж очільник Міненергитики Герман Галущенко сказав, що є небезпека того, що Запорізька атомна електростанція, замінована росіянами, злетить у повітря. За його словами, це може статися через те, що Україна не має доступу до систем моніторингу безпеки ЗАЕС, адже росіяни відключили нам доступ і продовжують чинити тиск на колектив атомної станції.