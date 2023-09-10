Доньки залишилися ні з чим: хто став єдиним спадкоємцем Пригожина

Євгеній Пригожин вирушив на концерт до Кобзона. Тим часом у відкритому реєстрі спадкових справ Росії з'явилося його прізвище.

Російські ЗМІ повідомляють, що єдиним спадкоємцем Пригожина став його син – 30-річний Павло, інформує 24 Канал. Він уже оголосив про це.

Зверніть увагу Путін убив Пригожина, – Зеленський розповів, що відомо Україні

Тим часом доньки "кухаря Путіна" залишилися ні з чим. Звичайно, крім ганьби, що мали такого батька. Водночас вони ще можуть спробувати відсудити щось у Павла.

Тим часом за активи ватажка вагнерівців вже конкурують ГРУ та служба зовнішньої розвідки. Прогнозують, що служба зовнішньої розвідки Росії, вочевидь, контролюватиме пропагандистські ресурси "кухаря Путіна". Тим часом владу над рештками вагнерівців (у прямому й переносному сенсі слова) отримають російське міноборони та ГРУ.

ЗМІ показали розкішний маєток Пригожина

До слова, незадовго до смерті Пригожина ЗМІ показали його маєток. Зокрема, там навіть була мобільна реанімація. Вочевидь, "кухар Путіна" дуже боявся померти, але не вгадав, де його підстереже Путін з косою. Окрім того, у Пригожина знайшли значний запас ліків та перук. Переглянути трешові фото з особняка Пригожина можна тут.