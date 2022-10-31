На війні з Росією загинув колишній львівський депутат Юрій Лунь
31 жовтня 2022 , 11:36Читать новость на русском
На війні в Україні загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Про загибель Юрія Луня стало відомо 30 жовтня.
Обставини загибелі колишнього львівського депутата не повідомляються. Відомо, що Юрію Луню було 40 років.
Варте уваги Україна повернула тіла ще 25 своїх героїв
Юрію Лунь брав участь у бойових діях 2014 року
Лунь був депутатом Львівської міськради від ВО "Свобода" у 2010 – 2015 роках. Ще у 2014 році він добровольцем вступив у військо – в батальйон спеціального призначення "Січ" МВС України.
З того часу він брав участь у бойових діях в Україні.
Зверніть увагу У Чорткові попрощалися з сином відомого дисидента Василем Мармусом, що загинув на Харківщині
Україна прощається з воїнами
- У вересні президент Володимир Зеленський інформував, що Україна щодня втрачає близько 50 воїнів. Глава держави наголосив, що ці дані не остаточні. Водночас Зеленський підкреслив, що втрати Росії значно більші.
- У жовтні жителі Бучі змогли попрощатися з полковником Михайлом Матюшенком. 26 червня він загинув під час виконання бойового завдання. Матюшенко керував 40 бригадою тактичної авіації. Після початку повномасштабного наступу Росії їх назвали "привидами Києва".
- Також у вересні у Львові провели в останню путь 5 воїнів, які полягли у боях з окупантами. Того ж дня у боях за Україну загинув воїн спеціальних операцій Євген "Малі" Брах.
- Раніше у Києві попрощалися з українським захисником Романом "Яшкою" Косенком, життя якого обірвала крилата ракета ще 9 березня. Тільки після звільнення Ізюму з-під окупації його вдалося знайти та повернути додому.
Раніше – на Миколаївщині загинув командир 28 бригади полковник Віталій Гуляєв: дивіться відео