На війні з Росією загинув колишній львівський депутат Юрій Лунь

На війні в Україні загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Про загибель Юрія Луня стало відомо 30 жовтня.

Обставини загибелі колишнього львівського депутата не повідомляються. Відомо, що Юрію Луню було 40 років.

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Юрію Лунь брав участь у бойових діях 2014 року

Лунь був депутатом Львівської міськради від ВО "Свобода" у 2010 – 2015 роках. Ще у 2014 році він добровольцем вступив у військо – в батальйон спеціального призначення "Січ" МВС України.

З того часу він брав участь у бойових діях в Україні.

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