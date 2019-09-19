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      Загороднюк розмовляв із головою Пентагону: що відомо

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      Глава Пентагону розповів про продуктивну розмову з Загороднюком
      Глава Пентагону розповів про продуктивну розмову з Загороднюком / Колаж 24 каналу

      Міністр оборони Андрій Загороднюк розмовляв телефоном із главою Пентагону Марком Еспером. Діалог між політиками був досить продуктивним.

      Про розмову із українським міністром сам Еспер написав на своїй твіттер-сторінці. 

      Це цікаво: Зеленський обговорив з Пенсом свою майбутню зустріч з Трампом

      Під час неї очільник Пентагону наголосив на непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

      Його бачення міністерства оборони і прихильність до реформ в сфері оборони та боротьби з корупцією вселяє оптимізм,
      – вважає Еспер

      Зазначимо, Верховна Рада України призначила Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони наприкінці серпня.

      Чи наближається зустріч Зеленського із Трампом?

      Так. Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період із 23 до 26 вересня. Однак точну дату ще не визначили. 

      Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення. 

      Президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан". 

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Андрій Загороднюк Новини США Пентагон
      Джерело: 24 канал
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