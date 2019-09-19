Загороднюк розмовляв із головою Пентагону: що відомо

Міністр оборони Андрій Загороднюк розмовляв телефоном із главою Пентагону Марком Еспером. Діалог між політиками був досить продуктивним.

Про розмову із українським міністром сам Еспер написав на своїй твіттер-сторінці.

Це цікаво: Зеленський обговорив з Пенсом свою майбутню зустріч з Трампом

Під час неї очільник Пентагону наголосив на непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України

Його бачення міністерства оборони і прихильність до реформ в сфері оборони та боротьби з корупцією вселяє оптимізм,

– вважає Еспер

Зазначимо, Верховна Рада України призначила Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони наприкінці серпня.

Had a productive call with Ukrainian Defense Minister Zahorodnyuk. I am optimistic about his vision for MoD and commitment to defense and anti-corruption reforms. I expressed unwavering U.S. support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 18, 2019

Чи наближається зустріч Зеленського із Трампом?

Так. Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в Нью-Йорку в період із 23 до 26 вересня. Однак точну дату ще не визначили.

Зеленський заявив про бажання зустрітися з Трампом одразу після своєї інавгурації. Згодом аналогічну заяву зробив і господар Білого дому, також Трамп офіційному Києву відправив запрошення.

Президенти могли зустрітися вже у вересні у Варшаві. Сюди обидвох запросили на заходи з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Щоправда, перед подією стало відомим, що Трампа не буде, оскільки саме в цей час до США наближався ураган "Доріан".