Була ракетна небезпека: у Києві й кількох областях лунала повітряна тривога
15 листопада 2023, 00:10Читать новость на русском
У Києві та кількох областях України вночі 15 листопада лунав сигнал повітряної тривоги. Так, там повідомляли про ракетну небезпеку.
Зокрема, тривоги лунали майже на половині території України. 24 Канал закликає українців в областях, де ввімкнули сирени, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.00:22 По областях пролунали відбої повітряної тривоги. Загроза балістики для областей України –зникла.00:10 У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для більшості областей України. Тривога пролунала й у Києві.00:05 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Там зазначили, що у разі оголошення повітряної тривоги треба прямувати в укриття.
Раніше по всій Україні була повітряна тривога
- По всій Україні 14 листопада оголосили повітряну тривогу. Зокрема, Повітряні сили повідомляли про виліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракети "Кинджал", з аеродрому Саваслейка.
- Зокрема, це російське повітряне судно тренувалося у районі Чорного моря. Зокрема, вчилося дозаправлятися під час польоту.
- Через це тривога по всій Україні тривала близько 3 годин. Однак, за словами Ігната, такий проміжок часу не є рекордом для винищувача. Однак цього разу російський МіГ-31К здійснював аж два дозаправлення у повітрі.
- Варто зазначити, що російський президент Владімір Путін повідомляв ще в жовтні 2023 року, що МіГ-31К буде патрулювати нейтральний повітряний простір над Чорним морем.
- Через такі нові дії окупантів повітряна тривога в Україні може тривати довше. Так, 11 листопада повітряна тривога через МіГ-31К тривала понад 3 години, адже росіяни дозаправляли свій літак у повітрі.