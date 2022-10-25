Чому Росія не наважиться підірвати Каховську ГЕС: Жданов назвав важливу причину

Підрив Каховської ГЕС спричинить не лише проблеми для ЗСУ, але й ускладнить ситуацію для самих окупантів. Росіяни зважатимуть на додаткові умови під час реалізації такого сценарію.

На сьогодні є щонайменше дві причини, чому Росія не зробить підрив Каховської ГЕС. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов – інформує 24 канал.

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Експерт зазначив, що на сьогодні греблю Каховської ГЕС повністю контролюють російські війська, позаяк вона перебуває в окупації та глибоко в тилу ворога, тож Україна ніяк не може на неї вплинути.

Росія може замінувати та підірвати ГЕС, але є проблеми. По-перше, вода у Північнокримський канал залежить лише від Каховської ГЕС. По-друге, зона можливого затоплення – переважно лівий берег. Росії треба буде відвести свої війська від Дніпра, щоб вони не потрапили до зони затоплення,

– пояснив оглядач.

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За його словами, для продовження шантажу окупанти відкрили шлюзи й почали скидати воду з водосховища, намагаючись підняти рівень води й "заразом налякати всіх".

На його думку, межа рівня води у Каховському водосховищі регулюватиметься росіянами – в залежності від потрібного рівня у Північнокримському каналі.

"Росія сама себе не залишить без води до Криму. Тому вони блефуватимуть до рівня Північнокримського каналу. Росія намагається шантажувати водоскидом, але є питання, до якого часу вони це робитимуть. Якщо вони зупиняють воду на рівні Північнокримського каналу та його заповнення, значить ніякого підриву не буде", – резюмував Жданов.

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