Чому Росія не наважиться підірвати Каховську ГЕС: Жданов назвав важливу причину
Підрив Каховської ГЕС спричинить не лише проблеми для ЗСУ, але й ускладнить ситуацію для самих окупантів. Росіяни зважатимуть на додаткові умови під час реалізації такого сценарію.
На сьогодні є щонайменше дві причини, чому Росія не зробить підрив Каховської ГЕС. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов – інформує 24 канал.
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Експерт зазначив, що на сьогодні греблю Каховської ГЕС повністю контролюють російські війська, позаяк вона перебуває в окупації та глибоко в тилу ворога, тож Україна ніяк не може на неї вплинути.
Росія може замінувати та підірвати ГЕС, але є проблеми. По-перше, вода у Північнокримський канал залежить лише від Каховської ГЕС. По-друге, зона можливого затоплення – переважно лівий берег. Росії треба буде відвести свої війська від Дніпра, щоб вони не потрапили до зони затоплення,
– пояснив оглядач.
Чи підірве Росія греблю Каховської ГЕС: дивіться відео
За його словами, для продовження шантажу окупанти відкрили шлюзи й почали скидати воду з водосховища, намагаючись підняти рівень води й "заразом налякати всіх".
На його думку, межа рівня води у Каховському водосховищі регулюватиметься росіянами – в залежності від потрібного рівня у Північнокримському каналі.
"Росія сама себе не залишить без води до Криму. Тому вони блефуватимуть до рівня Північнокримського каналу. Росія намагається шантажувати водоскидом, але є питання, до якого часу вони це робитимуть. Якщо вони зупиняють воду на рівні Північнокримського каналу та його заповнення, значить ніякого підриву не буде", – резюмував Жданов.
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Росіяни погрожують підірвати Каховську ГЕС: що відомо
- Командувач російськими окупаційними силами в Україні Сєргєй Суровікін заявив, що Україна нібито готує масований удар по греблі Каховської ГЕС. Після цього такий меседж підтримали російські пропагандисти.
- Якщо росіяни наважаться на такий злочин, то близько 80 населених пунктів будуть підтоплені. Відповідно, це може призвести до великої кількості жертв та постраждалих.
- В американському Інституті вивчення війни зауважили, що ймовірний підрив вигідний саме Росії, а не Україні. Дослідники вважають, що російські аргументи абсурдні.
- В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що навіть підрив ГЕС не зможе зупинити успішний контрнаступ ЗСУ. Максимум, що вдасться Росії – це лише уповільнити українських військових.
- Як зазначив директор Інституту водних проблем і меліорації НАН України Михайло Яцюк, у разі підриву окупантам не вдасться знищити дамбу Каховської ГЕС.