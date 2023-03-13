Загроза ракетних ударів надзвичайно висока, можливі запуски безпілотників, – ОК "Південь"

Російські окупанти знову вивели у Чорне море ракети "Калібр". Тому загроза завдання ракетного удару є надзвичайно високою.

Наразі спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

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Є загроза завдання ракетних ударів по Україні

За словами Назарова, наразі не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників.

У Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".

Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока,

– зауважив спікер ОК "Південь".

Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що станом на 11:35 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп – до 20 ракет.

Чому "затягнулась" ракетна атака Росії

Нещодавно Наталія Гуменюк пояснила різницю в проміжках між останніми ракетними ударами по Україні. За її словами, не варто проводити паралелі між збільшенням відрізка часу в останніх масованих атаках по Україні. Місяць перерви між ударами був зумовлений не лише потребою часу, а й певною психологічною грою.

"Тобто всі очікують, вони постійно посувають, і в момент, коли трошки послаблюється психологічна напруга, вони завдають удар", – зауважила Гуменюк.

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