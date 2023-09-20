Йде боротьба Заходу за Глобальний Південь: чому для України важлива підтримка цих країн

У вівторок, 19 вересня, розпочався тиждень високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку: світові лідери зібралися, щоб взяти участь у щорічних обговореннях головних проблем світу. Припустимо, насамперед говоритимуть про країни Глобального Півдня.

Адже почалося своєрідне змагання Китаю та Заходу (США) за ці держави. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що нейтральна позиція країн Глобального Півдня щодо російсько-української війни – неприпустима.

Дивіться також Підтримка наймогутнішого союзника повертається? Як США змінили ставлення до перемоги України

Боротьба Заходу та Китаю за Глобальний Південь

Плідна робота з країнами Глобального Півдня розпочалася із засідання G7 в Японії. Тоді Захід зрозумів, що ці держави грають ключову роль у російсько-українській війні.

Так, Сполучені Штати оголосили низку ініціатив. Зокрема, створили фонд на 600 мільярдів доларів для зменшення залежності держав Глобального Півдня від Китаю.

Зустріч у Джидді (Формула миру Володимира Зеленського) та останнє засідання G20 (приєднання 55 країн африканського союзу) – боротьба Заходу за країни Глобального Півдня,

– сказав політолог-міжнародник.

Також продовженням цього можна вважати платформу, де зустрінуться перші особи в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН.

Чому для нас важлива підтримка цих країн

Наразі відбувається етап роз'яснення перед країнами Глобального Півдня позиції Заходу, а саме: Росія держава-агресорка, яка порушила міжнародний порядок. Тому нейтралітет Глобального Півдня та застарілі образи на Захід – зовсім недоречні.

Осипенко розповів, чому країни Глобального Півдня важливі для України: дивитися відео

Припустимо, Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою агітуватиме, аби країни перейшли на бік правди та жертви у війні з Росією, тобто – України.

Боротьба та переконання країн Глобального Півдня надзвичайно важливі. Тому що, як голосуватимуть більшість країн в ООН – на тому боці буде правда, – Сполучених Штатів чи Китаю, з його баченням світу,

– наголосив Руслан Осипенко.

Що відомо про Генасамблею ООН