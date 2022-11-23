Зараз стоїть колосальне питання перед Заходом, – Піонтковський про масовані ракетні обстріли

Росія продовжує завдавати ракетні удари по містам України. Країна-агресор використала майже усі можливі військові засоби, щоб заламати українців і змусити Україну сісти за стіл переговорів. Проте існує спосіб, який дозволить перемогти Путіна у найкоротший термін.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що країнам Заходу потрібно прийняти рішення і допомогти Україні виграти війну. В іншому випадку російська армія опиниться на кордоні з Європою.

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Запеклі вороги "прозріли"

Піонтковський розповів, що жахлива відьма Скабєєва верещить, перераховуючи, скільки об'єктів української інфраструктури зруйнували росіяни. Проте навіть закляті вороги України, такі як військовий злочинець Захар Прилєпін та ізраїльський коментатор Яків Кедмі, заговорили про те, що неприпустимо обстрілювати мирні міста.

Навіть у найзапекліших ворогів України просинаються почуття самозбереження перед майбутньою відповідальністю,

– зазначив публіцист.

Путін ескалював війну до геноциду українців

За його словами, колосальна відповідальність стоїть перед Заходом, який постійно наголошує про неприпустимість ескалації. Путін ескалював війну до вищої міри – до геноциду українців. Він не приховує – пишається цим.

"Терміново треба вводити no-fly zone або поставляти Україні далекобійної ракети, щоб вона мала можливість влучати по території Росії, якщо Кремль продовжить завдавати удари по українськім містам", – наголосив Піонтковський.

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Піонтковський вважає, що Володимиру Зеленському не має сенсу звертатися до Ради безпеки, де Росія може накласти своє вето.

Є рішення "Великої сімки" (навіть "Великої вісімки", бо на саміті виступив Президент України) від 12 жовтня, в якому Путіна було названо "військовим злочинцем" і зазначилось, що єдиний спосіб досягнення миру – повна ліквідація окупаційних військ в Україні,

– наголосив співрозмовник.

Він вважає, що Зеленському потрібно звернутися до своїх колег по "Великій вісімці", посилаючись на це рішення, щоб Україні терміново надали далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на території Росії. Також можна ввести no-fly zone, але Захід не готовий до цього.

Україна зараз захищає Захід

Публіцист зауважив, що зброя потрібна НАТО для того, щоб захиститись від російської агресії. Зараз Альянс захищає від неї Україна. Якщо Україна програє, Росія опиниться на кордоні Європи, і тоді жодна зброя не допоможе.

"Єдина можливість врятувати населення України та назавжди захистити Європу від російської загрози, закінчити цю війну у найкоротший термін. Для цього Україні потрібно надати всю необхідну зброю – далекобійні ракети, бронетанкові засоби та літаки", – резюмував Андрій Піонтковський.

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